Negociações:
463
Negociações com lucro:
398 (85.96%)
Negociações com perda:
65 (14.04%)
Melhor negociação:
346.43 USD
Pior negociação:
-127.52 USD
Lucro bruto:
24 145.33 USD (6 550 898 pips)
Perda bruta:
-1 525.89 USD (508 743 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (4 207.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 207.81 USD (50)
Índice de Sharpe:
0.70
Atividade de negociação:
73.20%
Depósito máximo carregado:
16.35%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
59
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
36.99
Negociações longas:
327 (70.63%)
Negociações curtas:
136 (29.37%)
Fator de lucro:
15.82
Valor esperado:
48.85 USD
Lucro médio:
60.67 USD
Perda média:
-23.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-611.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-611.53 USD (16)
Crescimento mensal:
147.54%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
611.53 USD (2.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.15% (611.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.79% (1 020.61 USD)
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
GOLD ONLY
Recommended : $ 3000
Lot : 0.01 - 0.05 (Recovery Grid system)
*If in doubt, don't follow. If you have your own technical skills, do it with discipline, without interfering with this trading signal method.
**Trading carries a high level of risk to your capital and may not be suitable for all investors. Only trade with money you can afford to lose.
Sem comentários
