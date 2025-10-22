SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gold invest
Okva Dwi Harianti

Gold invest

Okva Dwi Harianti
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD por mês
crescimento desde 2025 304%
Weltrade-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
463
Negociações com lucro:
398 (85.96%)
Negociações com perda:
65 (14.04%)
Melhor negociação:
346.43 USD
Pior negociação:
-127.52 USD
Lucro bruto:
24 145.33 USD (6 550 898 pips)
Perda bruta:
-1 525.89 USD (508 743 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (4 207.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 207.81 USD (50)
Índice de Sharpe:
0.70
Atividade de negociação:
73.20%
Depósito máximo carregado:
16.35%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
59
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
36.99
Negociações longas:
327 (70.63%)
Negociações curtas:
136 (29.37%)
Fator de lucro:
15.82
Valor esperado:
48.85 USD
Lucro médio:
60.67 USD
Perda média:
-23.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-611.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-611.53 USD (16)
Crescimento mensal:
147.54%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
611.53 USD (2.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.15% (611.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.79% (1 020.61 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 463
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 23K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 6M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +346.43 USD
Pior negociação: -128 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 50
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +4 207.81 USD
Máxima perda consecutiva: -611.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
374 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

GOLD ONLY

Recommended : $ 3000

Lot : 0.01 - 0.05 (Recovery Grid system)


*If in doubt, don't follow. If you have your own technical skills, do it with discipline, without interfering with this trading signal method.

**Trading carries a high level of risk to your capital and may not be suitable for all investors. Only trade with money you can afford to lose.

Sem comentários
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 04:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 18:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 00:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 00:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 20:11
Share of trading days is too low
2025.10.22 20:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 11:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 11:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gold invest
40 USD por mês
304%
0
0
USD
18K
USD
10
0%
463
85%
73%
15.82
48.85
USD
10%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.