信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Gold invest
Okva Dwi Harianti

Gold invest

Okva Dwi Harianti
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2025 304%
Weltrade-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
463
盈利交易:
398 (85.96%)
亏损交易:
65 (14.04%)
最好交易:
346.43 USD
最差交易:
-127.52 USD
毛利:
24 145.33 USD (6 550 898 pips)
毛利亏损:
-1 525.89 USD (508 743 pips)
最大连续赢利:
50 (4 207.81 USD)
最大连续盈利:
4 207.81 USD (50)
夏普比率:
0.70
交易活动:
73.20%
最大入金加载:
16.35%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
59
平均持有时间:
1 一天
采收率:
36.99
长期交易:
327 (70.63%)
短期交易:
136 (29.37%)
利润因子:
15.82
预期回报:
48.85 USD
平均利润:
60.67 USD
平均损失:
-23.48 USD
最大连续失误:
16 (-611.53 USD)
最大连续亏损:
-611.53 USD (16)
每月增长:
147.54%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
611.53 USD (2.08%)
相对跌幅:
结余:
3.15% (611.53 USD)
净值:
9.79% (1 020.61 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 463
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 23K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 6M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +346.43 USD
最差交易: -128 USD
最大连续赢利: 50
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +4 207.81 USD
最大连续亏损: -611.53 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
374 更多...
GOLD ONLY

Recommended : $ 3000

Lot : 0.01 - 0.05 (Recovery Grid system)


*If in doubt, don't follow. If you have your own technical skills, do it with discipline, without interfering with this trading signal method.

**Trading carries a high level of risk to your capital and may not be suitable for all investors. Only trade with money you can afford to lose.

2025.12.29 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 04:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 18:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 00:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 00:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 20:11
Share of trading days is too low
2025.10.22 20:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 11:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 11:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gold invest
每月40 USD
304%
0
0
USD
18K
USD
10
0%
463
85%
73%
15.82
48.85
USD
10%
1:200
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载