- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
463
Transacciones Rentables:
398 (85.96%)
Transacciones Irrentables:
65 (14.04%)
Mejor transacción:
346.43 USD
Peor transacción:
-127.52 USD
Beneficio Bruto:
24 145.33 USD (6 550 898 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 525.89 USD (508 743 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
50 (4 207.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 207.81 USD (50)
Ratio de Sharpe:
0.70
Actividad comercial:
73.20%
Carga máxima del depósito:
16.35%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
59
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
36.99
Transacciones Largas:
327 (70.63%)
Transacciones Cortas:
136 (29.37%)
Factor de Beneficio:
15.82
Beneficio Esperado:
48.85 USD
Beneficio medio:
60.67 USD
Pérdidas medias:
-23.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-611.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-611.53 USD (16)
Crecimiento al mes:
147.54%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
611.53 USD (2.08%)
Reducción relativa:
De balance:
3.15% (611.53 USD)
De fondos:
9.79% (1 020.61 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|463
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|23K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|6M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +346.43 USD
Peor transacción: -128 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 50
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +4 207.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -611.53 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
otros 374...
GOLD ONLY
Recommended : $ 3000
Lot : 0.01 - 0.05 (Recovery Grid system)
*If in doubt, don't follow. If you have your own technical skills, do it with discipline, without interfering with this trading signal method.
**Trading carries a high level of risk to your capital and may not be suitable for all investors. Only trade with money you can afford to lose.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
40 USD al mes
304%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
10
0%
463
85%
73%
15.82
48.85
USD
USD
10%
1:200