Okva Dwi Harianti

Gold invest

Okva Dwi Harianti
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD al mes
incremento desde 2025 304%
Weltrade-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
463
Transacciones Rentables:
398 (85.96%)
Transacciones Irrentables:
65 (14.04%)
Mejor transacción:
346.43 USD
Peor transacción:
-127.52 USD
Beneficio Bruto:
24 145.33 USD (6 550 898 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 525.89 USD (508 743 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
50 (4 207.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 207.81 USD (50)
Ratio de Sharpe:
0.70
Actividad comercial:
73.20%
Carga máxima del depósito:
16.35%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
59
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
36.99
Transacciones Largas:
327 (70.63%)
Transacciones Cortas:
136 (29.37%)
Factor de Beneficio:
15.82
Beneficio Esperado:
48.85 USD
Beneficio medio:
60.67 USD
Pérdidas medias:
-23.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-611.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-611.53 USD (16)
Crecimiento al mes:
147.54%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
611.53 USD (2.08%)
Reducción relativa:
De balance:
3.15% (611.53 USD)
De fondos:
9.79% (1 020.61 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 463
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 23K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 6M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +346.43 USD
Peor transacción: -128 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 50
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +4 207.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -611.53 USD

GOLD ONLY

Recommended : $ 3000

Lot : 0.01 - 0.05 (Recovery Grid system)


*If in doubt, don't follow. If you have your own technical skills, do it with discipline, without interfering with this trading signal method.

**Trading carries a high level of risk to your capital and may not be suitable for all investors. Only trade with money you can afford to lose.

No hay comentarios
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 04:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 18:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 00:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 00:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 20:11
Share of trading days is too low
2025.10.22 20:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 11:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 11:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold invest
40 USD al mes
304%
0
0
USD
18K
USD
10
0%
463
85%
73%
15.82
48.85
USD
10%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.