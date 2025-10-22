- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
116
利益トレード:
74 (63.79%)
損失トレード:
42 (36.21%)
ベストトレード:
10.24 USD
最悪のトレード:
-6.89 USD
総利益:
113.42 USD (15 369 pips)
総損失:
-63.29 USD (7 932 pips)
最大連続の勝ち:
6 (5.97 USD)
最大連続利益:
14.13 USD (3)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
82.45%
最大入金額:
49.36%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.34
長いトレード:
41 (35.34%)
短いトレード:
75 (64.66%)
プロフィットファクター:
1.79
期待されたペイオフ:
0.43 USD
平均利益:
1.53 USD
平均損失:
-1.51 USD
最大連続の負け:
4 (-5.68 USD)
最大連続損失:
-9.38 USD (2)
月間成長:
6.01%
アルゴリズム取引:
38%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.99 USD
最大の:
9.38 USD (7.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.71% (9.38 USD)
エクイティによる:
14.30% (21.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUD.LP
|62
|AUDUSD.LP
|50
|XAUUSD.LP
|3
|EURUSD.LP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUD.LP
|46
|AUDUSD.LP
|-1
|XAUUSD.LP
|4
|EURUSD.LP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUD.LP
|7K
|AUDUSD.LP
|-100
|XAUUSD.LP
|354
|EURUSD.LP
|142
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.24 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +5.97 USD
最大連続損失: -5.68 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Oval-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
50%
0
0
USD
USD
150
USD
USD
12
38%
116
63%
82%
1.79
0.43
USD
USD
14%
1:100