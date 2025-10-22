- 자본
트레이드:
121
이익 거래:
76 (62.80%)
손실 거래:
45 (37.19%)
최고의 거래:
10.24 USD
최악의 거래:
-6.89 USD
총 수익:
123.18 USD (16 828 pips)
총 손실:
-70.45 USD (8 864 pips)
연속 최대 이익:
6 (5.97 USD)
연속 최대 이익:
14.13 USD (3)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
84.85%
최대 입금량:
49.36%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
5.62
롱(주식매수):
45 (37.19%)
숏(주식차입매도):
76 (62.81%)
수익 요인:
1.75
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
1.62 USD
평균 손실:
-1.57 USD
연속 최대 손실:
4 (-5.68 USD)
연속 최대 손실:
-9.38 USD (2)
월별 성장률:
4.11%
연간 예측:
49.87%
Algo 트레이딩:
38%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.99 USD
최대한의:
9.38 USD (7.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.71% (9.38 USD)
자본금별:
23.51% (35.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURAUD.LP
|66
|AUDUSD.LP
|51
|XAUUSD.LP
|3
|EURUSD.LP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURAUD.LP
|51
|AUDUSD.LP
|-4
|XAUUSD.LP
|4
|EURUSD.LP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURAUD.LP
|7.8K
|AUDUSD.LP
|-379
|XAUUSD.LP
|354
|EURUSD.LP
|142
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.24 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +5.97 USD
연속 최대 손실: -5.68 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Oval-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
53%
0
0
USD
USD
153
USD
USD
13
38%
121
62%
85%
1.74
0.44
USD
USD
24%
1:100