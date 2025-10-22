시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / NR
Sabrina Angelia

NR

Sabrina Angelia
0 리뷰
안정성
13
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 53%
Oval-Live
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
121
이익 거래:
76 (62.80%)
손실 거래:
45 (37.19%)
최고의 거래:
10.24 USD
최악의 거래:
-6.89 USD
총 수익:
123.18 USD (16 828 pips)
총 손실:
-70.45 USD (8 864 pips)
연속 최대 이익:
6 (5.97 USD)
연속 최대 이익:
14.13 USD (3)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
84.85%
최대 입금량:
49.36%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
5.62
롱(주식매수):
45 (37.19%)
숏(주식차입매도):
76 (62.81%)
수익 요인:
1.75
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
1.62 USD
평균 손실:
-1.57 USD
연속 최대 손실:
4 (-5.68 USD)
연속 최대 손실:
-9.38 USD (2)
월별 성장률:
4.11%
연간 예측:
49.87%
Algo 트레이딩:
38%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.99 USD
최대한의:
9.38 USD (7.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.71% (9.38 USD)
자본금별:
23.51% (35.91 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURAUD.LP 66
AUDUSD.LP 51
XAUUSD.LP 3
EURUSD.LP 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURAUD.LP 51
AUDUSD.LP -4
XAUUSD.LP 4
EURUSD.LP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURAUD.LP 7.8K
AUDUSD.LP -379
XAUUSD.LP 354
EURUSD.LP 142
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +10.24 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +5.97 USD
연속 최대 손실: -5.68 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Oval-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 19:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 05:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 10:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 10:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 10:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
NR
월별 100 USD
53%
0
0
USD
153
USD
13
38%
121
62%
85%
1.74
0.44
USD
24%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.