- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
116
盈利交易:
74 (63.79%)
亏损交易:
42 (36.21%)
最好交易:
10.24 USD
最差交易:
-6.89 USD
毛利:
113.42 USD (15 369 pips)
毛利亏损:
-63.29 USD (7 932 pips)
最大连续赢利:
6 (5.97 USD)
最大连续盈利:
14.13 USD (3)
夏普比率:
0.21
交易活动:
81.44%
最大入金加载:
49.36%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.34
长期交易:
41 (35.34%)
短期交易:
75 (64.66%)
利润因子:
1.79
预期回报:
0.43 USD
平均利润:
1.53 USD
平均损失:
-1.51 USD
最大连续失误:
4 (-5.68 USD)
最大连续亏损:
-9.38 USD (2)
每月增长:
6.01%
算法交易:
38%
结余跌幅:
绝对:
1.99 USD
最大值:
9.38 USD (7.71%)
相对跌幅:
结余:
7.71% (9.38 USD)
净值:
13.98% (16.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD.LP
|62
|AUDUSD.LP
|50
|XAUUSD.LP
|3
|EURUSD.LP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD.LP
|46
|AUDUSD.LP
|-1
|XAUUSD.LP
|4
|EURUSD.LP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD.LP
|7K
|AUDUSD.LP
|-100
|XAUUSD.LP
|354
|EURUSD.LP
|142
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.24 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +5.97 USD
最大连续亏损: -5.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Oval-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
50%
0
0
USD
USD
150
USD
USD
12
38%
116
63%
81%
1.79
0.43
USD
USD
14%
1:100