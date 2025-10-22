SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NR
Sabrina Angelia

NR

Sabrina Angelia
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
0%
Oval-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
22 (66.66%)
Loss Trade:
11 (33.33%)
Best Trade:
3.33 USD
Worst Trade:
-3.02 USD
Profitto lordo:
25.88 USD (3 523 pips)
Perdita lorda:
-12.21 USD (1 443 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.28 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.09%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
4.53
Long Trade:
4 (12.12%)
Short Trade:
29 (87.88%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
1.18 USD
Perdita media:
-1.11 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.02 USD (1)
Crescita mensile:
13.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.99 USD
Massimale:
3.02 USD (2.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.77% (3.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD.LP 17
AUDUSD.LP 15
XAUUSD.LP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD.LP 14
AUDUSD.LP -2
XAUUSD.LP 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD.LP 2.1K
AUDUSD.LP -210
XAUUSD.LP 203
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.33 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.07 USD
Massima perdita consecutiva: -3.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Oval-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.22 10:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 10:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NR
100USD al mese
0%
0
0
USD
114
USD
2
100%
33
66%
100%
2.11
0.41
USD
3%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.