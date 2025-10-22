- Прирост
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
74 (63.79%)
Убыточных трейдов:
42 (36.21%)
Лучший трейд:
10.24 USD
Худший трейд:
-6.89 USD
Общая прибыль:
113.42 USD (15 369 pips)
Общий убыток:
-63.29 USD (7 932 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (5.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.13 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
81.44%
Макс. загрузка депозита:
49.36%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.34
Длинных трейдов:
41 (35.34%)
Коротких трейдов:
75 (64.66%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
1.53 USD
Средний убыток:
-1.51 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-5.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.38 USD (2)
Прирост в месяц:
6.01%
Алготрейдинг:
38%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.99 USD
Максимальная:
9.38 USD (7.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.71% (9.38 USD)
По эквити:
13.98% (16.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD.LP
|62
|AUDUSD.LP
|50
|XAUUSD.LP
|3
|EURUSD.LP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD.LP
|46
|AUDUSD.LP
|-1
|XAUUSD.LP
|4
|EURUSD.LP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD.LP
|7K
|AUDUSD.LP
|-100
|XAUUSD.LP
|354
|EURUSD.LP
|142
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +10.24 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5.97 USD
Макс. убыток в серии: -5.68 USD
