Sabrina Angelia

NR

Sabrina Angelia
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 50%
Oval-Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
116
Negociações com lucro:
74 (63.79%)
Negociações com perda:
42 (36.21%)
Melhor negociação:
10.24 USD
Pior negociação:
-6.89 USD
Lucro bruto:
113.42 USD (15 369 pips)
Perda bruta:
-63.29 USD (7 932 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (5.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14.13 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
82.45%
Depósito máximo carregado:
49.36%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.34
Negociações longas:
41 (35.34%)
Negociações curtas:
75 (64.66%)
Fator de lucro:
1.79
Valor esperado:
0.43 USD
Lucro médio:
1.53 USD
Perda média:
-1.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-5.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.38 USD (2)
Crescimento mensal:
6.01%
Algotrading:
38%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.99 USD
Máximo:
9.38 USD (7.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.71% (9.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.30% (21.47 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUD.LP 62
AUDUSD.LP 50
XAUUSD.LP 3
EURUSD.LP 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUD.LP 46
AUDUSD.LP -1
XAUUSD.LP 4
EURUSD.LP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUD.LP 7K
AUDUSD.LP -100
XAUUSD.LP 354
EURUSD.LP 142
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.24 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +5.97 USD
Máxima perda consecutiva: -5.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Oval-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.11 05:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 10:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 10:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 10:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
