Negociações:
116
Negociações com lucro:
74 (63.79%)
Negociações com perda:
42 (36.21%)
Melhor negociação:
10.24 USD
Pior negociação:
-6.89 USD
Lucro bruto:
113.42 USD (15 369 pips)
Perda bruta:
-63.29 USD (7 932 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (5.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14.13 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
82.45%
Depósito máximo carregado:
49.36%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.34
Negociações longas:
41 (35.34%)
Negociações curtas:
75 (64.66%)
Fator de lucro:
1.79
Valor esperado:
0.43 USD
Lucro médio:
1.53 USD
Perda média:
-1.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-5.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.38 USD (2)
Crescimento mensal:
6.01%
Algotrading:
38%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.99 USD
Máximo:
9.38 USD (7.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.71% (9.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.30% (21.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURAUD.LP
|62
|AUDUSD.LP
|50
|XAUUSD.LP
|3
|EURUSD.LP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURAUD.LP
|46
|AUDUSD.LP
|-1
|XAUUSD.LP
|4
|EURUSD.LP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURAUD.LP
|7K
|AUDUSD.LP
|-100
|XAUUSD.LP
|354
|EURUSD.LP
|142
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.24 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +5.97 USD
Máxima perda consecutiva: -5.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Oval-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
