Sabrina Angelia

NR

Sabrina Angelia
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 52%
Oval-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
117
Gewinntrades:
75 (64.10%)
Verlusttrades:
42 (35.90%)
Bester Trade:
10.24 USD
Schlechtester Trade:
-6.89 USD
Bruttoprofit:
115.65 USD (15 702 pips)
Bruttoverlust:
-63.29 USD (7 932 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (5.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14.13 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
82.45%
Max deposit load:
49.36%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
5.58
Long-Positionen:
42 (35.90%)
Short-Positionen:
75 (64.10%)
Profit-Faktor:
1.83
Mathematische Gewinnerwartung:
0.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-5.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.38 USD (2)
Wachstum pro Monat :
7.43%
Algo-Trading:
38%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.99 USD
Maximaler:
9.38 USD (7.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.71% (9.38 USD)
Kapital:
21.25% (31.91 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUD.LP 63
AUDUSD.LP 50
XAUUSD.LP 3
EURUSD.LP 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD.LP 48
AUDUSD.LP -1
XAUUSD.LP 4
EURUSD.LP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD.LP 7.4K
AUDUSD.LP -100
XAUUSD.LP 354
EURUSD.LP 142
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10.24 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.68 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Oval-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.11 05:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 10:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 10:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 10:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
