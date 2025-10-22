- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
34 (85.00%)
損失トレード:
6 (15.00%)
ベストトレード:
1 183.40 USD
最悪のトレード:
-1 319.06 USD
総利益:
7 704.28 USD (4 607 pips)
総損失:
-5 227.46 USD (2 632 pips)
最大連続の勝ち:
13 (2 634.02 USD)
最大連続利益:
2 634.02 USD (13)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
39.58%
最大入金額:
105.28%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
1.08
長いトレード:
23 (57.50%)
短いトレード:
17 (42.50%)
プロフィットファクター:
1.47
期待されたペイオフ:
61.92 USD
平均利益:
226.60 USD
平均損失:
-871.24 USD
最大連続の負け:
1 (-1 319.06 USD)
最大連続損失:
-1 319.06 USD (1)
月間成長:
23.86%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 065.82 USD
最大の:
2 297.80 USD (21.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.48% (2 297.80 USD)
エクイティによる:
13.01% (1 513.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|AUDCAD
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.1K
|AUDCAD
|333
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|454
|AUDCAD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 183.40 USD
最悪のトレード: -1 319 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2 634.02 USD
最大連続損失: -1 319.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 644
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
46 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
This is signal about AI trading on XAU. We created after many efforts and now it is great strategy which brings stable income. Contact: Tele: stevenduong999
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
24%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
9
100%
40
85%
40%
1.47
61.92
USD
USD
21%
1:500