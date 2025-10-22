- Incremento
Total de Trades:
40
Transacciones Rentables:
34 (85.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (15.00%)
Mejor transacción:
1 183.40 USD
Peor transacción:
-1 319.06 USD
Beneficio Bruto:
7 704.28 USD (4 607 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 227.46 USD (2 632 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (2 634.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 634.02 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
39.58%
Carga máxima del depósito:
105.28%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
1.08
Transacciones Largas:
23 (57.50%)
Transacciones Cortas:
17 (42.50%)
Factor de Beneficio:
1.47
Beneficio Esperado:
61.92 USD
Beneficio medio:
226.60 USD
Pérdidas medias:
-871.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1 319.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 319.06 USD (1)
Crecimiento al mes:
23.86%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 065.82 USD
Máxima:
2 297.80 USD (21.48%)
Reducción relativa:
De balance:
21.48% (2 297.80 USD)
De fondos:
13.01% (1 513.02 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|AUDCAD
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.1K
|AUDCAD
|333
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|454
|AUDCAD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 183.40 USD
Peor transacción: -1 319 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +2 634.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 319.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 644
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
This is signal about AI trading on XAU. We created after many efforts and now it is great strategy which brings stable income. Contact: Tele: stevenduong999
No hay comentarios
