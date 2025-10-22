SeñalesSecciones
Duong Xuan Dong

ICM XAU AUD High Risk

Duong Xuan Dong
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 24%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
40
Transacciones Rentables:
34 (85.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (15.00%)
Mejor transacción:
1 183.40 USD
Peor transacción:
-1 319.06 USD
Beneficio Bruto:
7 704.28 USD (4 607 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 227.46 USD (2 632 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (2 634.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 634.02 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
39.58%
Carga máxima del depósito:
105.28%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
1.08
Transacciones Largas:
23 (57.50%)
Transacciones Cortas:
17 (42.50%)
Factor de Beneficio:
1.47
Beneficio Esperado:
61.92 USD
Beneficio medio:
226.60 USD
Pérdidas medias:
-871.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1 319.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 319.06 USD (1)
Crecimiento al mes:
23.86%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 065.82 USD
Máxima:
2 297.80 USD (21.48%)
Reducción relativa:
De balance:
21.48% (2 297.80 USD)
De fondos:
13.01% (1 513.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 27
AUDCAD 13
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.1K
AUDCAD 333
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 454
AUDCAD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live14
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1646
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
RoboForex-ECN-2
1.15 × 644
Exness-Real17
1.37 × 141
ICMarketsSC-Live25
1.38 × 125
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
otros 46...
This is signal about AI trading on XAU. We created after many efforts and now it is great strategy which brings stable income. Contact: Tele: stevenduong999
No hay comentarios
2025.12.11 07:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 07:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.18 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 14:11
Share of trading days is too low
2025.10.23 14:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 14:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 05:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 05:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ICM XAU AUD High Risk
30 USD al mes
24%
0
0
USD
13K
USD
9
100%
40
85%
40%
1.47
61.92
USD
21%
1:500
