- 자본
- 축소
트레이드:
127
이익 거래:
89 (70.07%)
손실 거래:
38 (29.92%)
최고의 거래:
1 196.80 USD
최악의 거래:
-1 319.06 USD
총 수익:
10 791.32 USD (21 314 pips)
총 손실:
-6 622.53 USD (15 424 pips)
연속 최대 이익:
13 (2 634.02 USD)
연속 최대 이익:
2 634.02 USD (13)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
95.85%
최대 입금량:
105.28%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
1.81
롱(주식매수):
63 (49.61%)
숏(주식차입매도):
64 (50.39%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
32.83 USD
평균 이익:
121.25 USD
평균 손실:
-174.28 USD
연속 최대 손실:
8 (-199.78 USD)
연속 최대 손실:
-1 319.06 USD (1)
월별 성장률:
25.83%
연간 예측:
313.41%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 065.82 USD
최대한의:
2 297.80 USD (21.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.48% (2 297.80 USD)
자본금별:
13.01% (1 513.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|98
|AUDCAD
|29
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.3K
|AUDCAD
|857
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.7K
|AUDCAD
|2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 644
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
Chiến lược XAU, AUD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
40%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
13
100%
127
70%
96%
1.62
32.83
USD
USD
21%
1:500