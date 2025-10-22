- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
34 (85.00%)
Negociações com perda:
6 (15.00%)
Melhor negociação:
1 183.40 USD
Pior negociação:
-1 319.06 USD
Lucro bruto:
7 704.28 USD (4 607 pips)
Perda bruta:
-5 227.46 USD (2 632 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (2 634.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 634.02 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
39.58%
Depósito máximo carregado:
105.28%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
1.08
Negociações longas:
23 (57.50%)
Negociações curtas:
17 (42.50%)
Fator de lucro:
1.47
Valor esperado:
61.92 USD
Lucro médio:
226.60 USD
Perda média:
-871.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1 319.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 319.06 USD (1)
Crescimento mensal:
23.86%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 065.82 USD
Máximo:
2 297.80 USD (21.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.48% (2 297.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.01% (1 513.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|AUDCAD
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.1K
|AUDCAD
|333
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|454
|AUDCAD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 183.40 USD
Pior negociação: -1 319 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2 634.02 USD
Máxima perda consecutiva: -1 319.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 644
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
46 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
This is signal about AI trading on XAU. We created after many efforts and now it is great strategy which brings stable income. Contact: Tele: stevenduong999
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
24%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
9
100%
40
85%
40%
1.47
61.92
USD
USD
21%
1:500