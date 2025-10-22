SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ICM XAU AUD High Risk
Duong Xuan Dong

ICM XAU AUD High Risk

Duong Xuan Dong
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 24%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
34 (85.00%)
Negociações com perda:
6 (15.00%)
Melhor negociação:
1 183.40 USD
Pior negociação:
-1 319.06 USD
Lucro bruto:
7 704.28 USD (4 607 pips)
Perda bruta:
-5 227.46 USD (2 632 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (2 634.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 634.02 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
39.58%
Depósito máximo carregado:
105.28%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
1.08
Negociações longas:
23 (57.50%)
Negociações curtas:
17 (42.50%)
Fator de lucro:
1.47
Valor esperado:
61.92 USD
Lucro médio:
226.60 USD
Perda média:
-871.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1 319.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 319.06 USD (1)
Crescimento mensal:
23.86%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 065.82 USD
Máximo:
2 297.80 USD (21.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.48% (2 297.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.01% (1 513.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 27
AUDCAD 13
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.1K
AUDCAD 333
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 454
AUDCAD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 183.40 USD
Pior negociação: -1 319 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2 634.02 USD
Máxima perda consecutiva: -1 319.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live14
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1646
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
RoboForex-ECN-2
1.15 × 644
Exness-Real17
1.37 × 141
ICMarketsSC-Live25
1.38 × 125
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
46 mais ...
This is signal about AI trading on XAU. We created after many efforts and now it is great strategy which brings stable income. Contact: Tele: stevenduong999
2025.12.11 07:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 07:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.18 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 14:11
Share of trading days is too low
2025.10.23 14:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 14:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 05:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 05:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ICM XAU AUD High Risk
30 USD por mês
24%
0
0
USD
13K
USD
9
100%
40
85%
40%
1.47
61.92
USD
21%
1:500
