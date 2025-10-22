СигналыРазделы
Duong Xuan Dong

ICM XAU AUD High Risk

Duong Xuan Dong
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 24%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
34 (85.00%)
Убыточных трейдов:
6 (15.00%)
Лучший трейд:
1 183.40 USD
Худший трейд:
-1 319.06 USD
Общая прибыль:
7 704.28 USD (4 607 pips)
Общий убыток:
-5 227.46 USD (2 632 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (2 634.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 634.02 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
39.58%
Макс. загрузка депозита:
105.28%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
1.08
Длинных трейдов:
23 (57.50%)
Коротких трейдов:
17 (42.50%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
61.92 USD
Средняя прибыль:
226.60 USD
Средний убыток:
-871.24 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1 319.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 319.06 USD (1)
Прирост в месяц:
23.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 065.82 USD
Максимальная:
2 297.80 USD (21.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.48% (2 297.80 USD)
По эквити:
13.01% (1 513.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 27
AUDCAD 13
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.1K
AUDCAD 333
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 454
AUDCAD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 183.40 USD
Худший трейд: -1 319 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 634.02 USD
Макс. убыток в серии: -1 319.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live14
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1646
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
RoboForex-ECN-2
1.15 × 644
Exness-Real17
1.37 × 141
ICMarketsSC-Live25
1.38 × 125
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
This is signal about AI trading on XAU. We created after many efforts and now it is great strategy which brings stable income. Contact: Tele: stevenduong999
2025.12.11 07:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 07:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.18 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 14:11
Share of trading days is too low
2025.10.23 14:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 14:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 05:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 05:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ICM XAU AUD High Risk
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
13K
USD
9
100%
40
85%
40%
1.47
61.92
USD
21%
1:500
Копировать

