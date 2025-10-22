- Прирост
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
34 (85.00%)
Убыточных трейдов:
6 (15.00%)
Лучший трейд:
1 183.40 USD
Худший трейд:
-1 319.06 USD
Общая прибыль:
7 704.28 USD (4 607 pips)
Общий убыток:
-5 227.46 USD (2 632 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (2 634.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 634.02 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
39.58%
Макс. загрузка депозита:
105.28%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
1.08
Длинных трейдов:
23 (57.50%)
Коротких трейдов:
17 (42.50%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
61.92 USD
Средняя прибыль:
226.60 USD
Средний убыток:
-871.24 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1 319.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 319.06 USD (1)
Прирост в месяц:
23.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 065.82 USD
Максимальная:
2 297.80 USD (21.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.48% (2 297.80 USD)
По эквити:
13.01% (1 513.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|AUDCAD
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.1K
|AUDCAD
|333
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|454
|AUDCAD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 183.40 USD
Худший трейд: -1 319 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 634.02 USD
Макс. убыток в серии: -1 319.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 644
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
This is signal about AI trading on XAU. We created after many efforts and now it is great strategy which brings stable income. Contact: Tele: stevenduong999
Нет отзывов
