Duong Xuan Dong

ICM XAU AUD High Risk

Duong Xuan Dong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 24%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
41
Gewinntrades:
35 (85.36%)
Verlusttrades:
6 (14.63%)
Bester Trade:
1 183.40 USD
Schlechtester Trade:
-1 319.06 USD
Bruttoprofit:
7 730.73 USD (4 719 pips)
Bruttoverlust:
-5 227.46 USD (2 632 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (2 634.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 634.02 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
37.22%
Max deposit load:
105.28%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
1.09
Long-Positionen:
23 (56.10%)
Short-Positionen:
18 (43.90%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
61.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
220.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-871.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-1 319.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 319.06 USD (1)
Wachstum pro Monat :
53.94%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 065.82 USD
Maximaler:
2 297.80 USD (21.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.48% (2 297.80 USD)
Kapital:
13.01% (1 513.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 27
AUDCAD 14
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.1K
AUDCAD 359
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 454
AUDCAD 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 183.40 USD
Schlechtester Trade: -1 319 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 634.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 319.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live14
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1646
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
RoboForex-ECN-2
1.15 × 644
Exness-Real17
1.37 × 141
ICMarketsSC-Live25
1.38 × 125
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
noch 46 ...
This is signal about AI trading on XAU. We created after many efforts and now it is great strategy which brings stable income. Contact: Tele: stevenduong999
Keine Bewertungen
2025.12.29 09:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 07:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.18 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 14:11
Share of trading days is too low
2025.10.23 14:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 14:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 05:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 05:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.