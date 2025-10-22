SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ICMARKETS XAU VIP
Duong Xuan Dong

ICMARKETS XAU VIP

Duong Xuan Dong
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -20%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
15
Bénéfice trades:
11 (73.33%)
Perte trades:
4 (26.67%)
Meilleure transaction:
932.40 USD
Pire transaction:
-1 319.06 USD
Bénéfice brut:
3 012.86 USD (1 160 pips)
Perte brute:
-5 053.59 USD (2 331 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (1 520.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 520.36 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Activité de trading:
1.39%
Charge de dépôt maximale:
100.79%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
-0.89
Longs trades:
9 (60.00%)
Courts trades:
6 (40.00%)
Facteur de profit:
0.60
Rendement attendu:
-136.05 USD
Bénéfice moyen:
273.90 USD
Perte moyenne:
-1 263.40 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-1 319.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 319.06 USD (1)
Croissance mensuelle:
-19.50%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 065.82 USD
Maximal:
2 297.80 USD (21.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.48% (2 297.80 USD)
Par fonds propres:
7.22% (772.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 13
AUDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -2.1K
AUDCAD 50
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.4K
AUDCAD 221
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +932.40 USD
Pire transaction: -1 319 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 520.36 USD
Perte consécutive maximale: -1 319.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live14
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1646
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
RoboForex-ECN-2
1.15 × 644
Exness-Real17
1.37 × 141
ICMarketsSC-Live25
1.38 × 125
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Tickmill-Live08
2.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
45 plus...
This is signal about AI trading on XAU. We created after many efforts and now it is great strategy which brings stable income.
Aucun avis
2025.11.25 08:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 07:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.18 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 14:11
Share of trading days is too low
2025.10.23 14:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 14:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 05:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 05:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
