- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 220
利益トレード:
1 651 (74.36%)
損失トレード:
569 (25.63%)
ベストトレード:
3 040.00 USD
最悪のトレード:
-1 107.52 USD
総利益:
58 193.60 USD (588 011 pips)
総損失:
-35 293.59 USD (666 563 pips)
最大連続の勝ち:
22 (537.89 USD)
最大連続利益:
3 046.29 USD (4)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
21.39%
最大入金額:
12.95%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
73
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
16.20
長いトレード:
1 007 (45.36%)
短いトレード:
1 213 (54.64%)
プロフィットファクター:
1.65
期待されたペイオフ:
10.32 USD
平均利益:
35.25 USD
平均損失:
-62.03 USD
最大連続の負け:
8 (-1 093.92 USD)
最大連続損失:
-1 413.82 USD (3)
月間成長:
9.16%
年間予想:
111.19%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 413.82 USD (5.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.31% (1 413.82 USD)
エクイティによる:
27.04% (8 121.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2220
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-79K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 040.00 USD
最悪のトレード: -1 108 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +537.89 USD
最大連続損失: -1 093.92 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SuperFin-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
134%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
25
99%
2 220
74%
21%
1.64
10.32
USD
USD
27%
1:500