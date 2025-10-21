- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 220
Прибыльных трейдов:
1 651 (74.36%)
Убыточных трейдов:
569 (25.63%)
Лучший трейд:
3 040.00 USD
Худший трейд:
-1 107.52 USD
Общая прибыль:
58 193.60 USD (588 011 pips)
Общий убыток:
-35 293.59 USD (666 563 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (537.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 046.29 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
21.39%
Макс. загрузка депозита:
12.95%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
73
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
16.20
Длинных трейдов:
1 007 (45.36%)
Коротких трейдов:
1 213 (54.64%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
10.32 USD
Средняя прибыль:
35.25 USD
Средний убыток:
-62.03 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 093.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 413.82 USD (3)
Прирост в месяц:
9.16%
Годовой прогноз:
111.19%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 413.82 USD (5.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.31% (1 413.82 USD)
По эквити:
27.04% (8 121.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2220
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-79K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 040.00 USD
Худший трейд: -1 108 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +537.89 USD
Макс. убыток в серии: -1 093.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SuperFin-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
134%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
25
99%
2 220
74%
21%
1.64
10.32
USD
USD
27%
1:500