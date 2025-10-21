SignauxSections
Duong Sy Hiep

The Shark Army

Duong Sy Hiep
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 90%
SuperFin-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 506
Bénéfice trades:
1 098 (72.90%)
Perte trades:
408 (27.09%)
Meilleure transaction:
3 040.00 USD
Pire transaction:
-1 107.52 USD
Bénéfice brut:
46 567.17 USD (378 448 pips)
Perte brute:
-28 536.62 USD (451 179 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (365.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 046.29 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
69.93%
Charge de dépôt maximale:
0.52%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
12.75
Longs trades:
698 (46.35%)
Courts trades:
808 (53.65%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
11.97 USD
Bénéfice moyen:
42.41 USD
Perte moyenne:
-69.94 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 093.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 413.82 USD (3)
Croissance mensuelle:
34.77%
Prévision annuelle:
421.88%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 413.82 USD (5.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.31% (1 413.82 USD)
Par fonds propres:
2.59% (777.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1506
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -73K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 040.00 USD
Pire transaction: -1 108 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +365.39 USD
Perte consécutive maximale: -1 093.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SuperFin-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
