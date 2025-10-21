- 자본
- 축소
트레이드:
2 316
이익 거래:
1 729 (74.65%)
손실 거래:
587 (25.35%)
최고의 거래:
3 040.00 USD
최악의 거래:
-1 107.52 USD
총 수익:
58 875.10 USD (617 992 pips)
총 손실:
-35 542.40 USD (683 202 pips)
연속 최대 이익:
47 (624.93 USD)
연속 최대 이익:
3 046.29 USD (4)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
21.79%
최대 입금량:
12.95%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
54
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
16.50
롱(주식매수):
1 042 (44.99%)
숏(주식차입매도):
1 274 (55.01%)
수익 요인:
1.66
기대수익:
10.07 USD
평균 이익:
34.05 USD
평균 손실:
-60.55 USD
연속 최대 손실:
8 (-1 093.92 USD)
연속 최대 손실:
-1 413.82 USD (3)
월별 성장률:
7.91%
연간 예측:
95.99%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 413.82 USD (5.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.31% (1 413.82 USD)
자본금별:
27.04% (8 121.47 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2316
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-65K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 040.00 USD
최악의 거래: -1 108 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +624.93 USD
연속 최대 손실: -1 093.92 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SuperFin-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
