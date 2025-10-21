SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / The Shark Army
Duong Sy Hiep

The Shark Army

Duong Sy Hiep
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 134%
SuperFin-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 239
Gewinntrades:
1 670 (74.58%)
Verlusttrades:
569 (25.41%)
Bester Trade:
3 040.00 USD
Schlechtester Trade:
-1 107.52 USD
Bruttoprofit:
58 262.48 USD (593 655 pips)
Bruttoverlust:
-35 293.59 USD (666 563 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (606.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 046.29 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
20.33%
Max deposit load:
12.95%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
69
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
16.25
Long-Positionen:
1 017 (45.42%)
Short-Positionen:
1 222 (54.58%)
Profit-Faktor:
1.65
Mathematische Gewinnerwartung:
10.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-62.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-1 093.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 413.82 USD (3)
Wachstum pro Monat :
7.79%
Jahresprognose:
94.55%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 413.82 USD (5.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.31% (1 413.82 USD)
Kapital:
27.04% (8 121.47 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2239
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 23K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -73K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 040.00 USD
Schlechtester Trade: -1 108 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +606.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 093.92 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SuperFin-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.23 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 04:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 09:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 05:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 07:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 06:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
The Shark Army
30 USD pro Monat
134%
0
0
USD
20K
USD
26
99%
2 239
74%
20%
1.65
10.26
USD
27%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.