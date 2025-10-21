SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / The Shark Army
Duong Sy Hiep

The Shark Army

Duong Sy Hiep
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 134%
SuperFin-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 220
Negociações com lucro:
1 651 (74.36%)
Negociações com perda:
569 (25.63%)
Melhor negociação:
3 040.00 USD
Pior negociação:
-1 107.52 USD
Lucro bruto:
58 193.60 USD (588 011 pips)
Perda bruta:
-35 293.59 USD (666 563 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (537.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 046.29 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
21.39%
Depósito máximo carregado:
12.95%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
73
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
16.20
Negociações longas:
1 007 (45.36%)
Negociações curtas:
1 213 (54.64%)
Fator de lucro:
1.65
Valor esperado:
10.32 USD
Lucro médio:
35.25 USD
Perda média:
-62.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 093.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 413.82 USD (3)
Crescimento mensal:
9.16%
Previsão anual:
111.19%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 413.82 USD (5.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.31% (1 413.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.04% (8 121.47 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2220
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 23K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -79K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 040.00 USD
Pior negociação: -1 108 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +537.89 USD
Máxima perda consecutiva: -1 093.92 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SuperFin-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.23 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 04:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 09:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 05:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 07:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 06:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
The Shark Army
30 USD por mês
134%
0
0
USD
20K
USD
25
99%
2 220
74%
21%
1.64
10.32
USD
27%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.