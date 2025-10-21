- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 220
Negociações com lucro:
1 651 (74.36%)
Negociações com perda:
569 (25.63%)
Melhor negociação:
3 040.00 USD
Pior negociação:
-1 107.52 USD
Lucro bruto:
58 193.60 USD (588 011 pips)
Perda bruta:
-35 293.59 USD (666 563 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (537.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 046.29 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
21.39%
Depósito máximo carregado:
12.95%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
73
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
16.20
Negociações longas:
1 007 (45.36%)
Negociações curtas:
1 213 (54.64%)
Fator de lucro:
1.65
Valor esperado:
10.32 USD
Lucro médio:
35.25 USD
Perda média:
-62.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 093.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 413.82 USD (3)
Crescimento mensal:
9.16%
Previsão anual:
111.19%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 413.82 USD (5.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.31% (1 413.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.04% (8 121.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2220
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-79K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 040.00 USD
Pior negociação: -1 108 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +537.89 USD
Máxima perda consecutiva: -1 093.92 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SuperFin-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
134%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
25
99%
2 220
74%
21%
1.64
10.32
USD
USD
27%
1:500