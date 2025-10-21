- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 220
盈利交易:
1 651 (74.36%)
亏损交易:
569 (25.63%)
最好交易:
3 040.00 USD
最差交易:
-1 107.52 USD
毛利:
58 193.60 USD (588 011 pips)
毛利亏损:
-35 293.59 USD (666 563 pips)
最大连续赢利:
22 (537.89 USD)
最大连续盈利:
3 046.29 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
21.39%
最大入金加载:
12.95%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
73
平均持有时间:
2 小时
采收率:
16.20
长期交易:
1 007 (45.36%)
短期交易:
1 213 (54.64%)
利润因子:
1.65
预期回报:
10.32 USD
平均利润:
35.25 USD
平均损失:
-62.03 USD
最大连续失误:
8 (-1 093.92 USD)
最大连续亏损:
-1 413.82 USD (3)
每月增长:
9.16%
年度预测:
111.19%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 413.82 USD (5.31%)
相对跌幅:
结余:
5.31% (1 413.82 USD)
净值:
27.04% (8 121.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2220
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-79K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SuperFin-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
