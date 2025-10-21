- Crescita
Trade:
1 503
Profit Trade:
1 096 (72.92%)
Loss Trade:
407 (27.08%)
Best Trade:
3 040.00 USD
Worst Trade:
-1 107.52 USD
Profitto lordo:
46 432.99 USD (376 542 pips)
Perdita lorda:
-28 419.94 USD (445 346 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (365.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 046.29 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
12.74
Long Trade:
695 (46.24%)
Short Trade:
808 (53.76%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
11.98 USD
Profitto medio:
42.37 USD
Perdita media:
-69.83 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 093.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 413.82 USD (3)
Crescita mensile:
34.69%
Previsione annuale:
420.93%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 413.82 USD (5.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.31% (1 413.82 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1503
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-69K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SuperFin-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
