Duong Sy Hiep

The Shark Army

Duong Sy Hiep
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 90%
SuperFin-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 503
Profit Trade:
1 096 (72.92%)
Loss Trade:
407 (27.08%)
Best Trade:
3 040.00 USD
Worst Trade:
-1 107.52 USD
Profitto lordo:
46 432.99 USD (376 542 pips)
Perdita lorda:
-28 419.94 USD (445 346 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (365.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 046.29 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
12.74
Long Trade:
695 (46.24%)
Short Trade:
808 (53.76%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
11.98 USD
Profitto medio:
42.37 USD
Perdita media:
-69.83 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 093.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 413.82 USD (3)
Crescita mensile:
34.69%
Previsione annuale:
420.93%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 413.82 USD (5.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.31% (1 413.82 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1503
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -69K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 040.00 USD
Worst Trade: -1 108 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +365.39 USD
Massima perdita consecutiva: -1 093.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SuperFin-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

