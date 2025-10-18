- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
28 (57.14%)
損失トレード:
21 (42.86%)
ベストトレード:
43.90 USD
最悪のトレード:
-16.49 USD
総利益:
420.40 USD (43 873 pips)
総損失:
-214.93 USD (21 285 pips)
最大連続の勝ち:
8 (142.11 USD)
最大連続利益:
142.11 USD (8)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
32.25%
最大入金額:
9.25%
最近のトレード:
28 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.74
長いトレード:
29 (59.18%)
短いトレード:
20 (40.82%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
4.19 USD
平均利益:
15.01 USD
平均損失:
-10.23 USD
最大連続の負け:
3 (-39.70 USD)
最大連続損失:
-39.70 USD (3)
月間成長:
-3.87%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.92 USD
最大の:
54.92 USD (9.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.55% (54.92 USD)
エクイティによる:
2.96% (9.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|139
|GBPJPY
|50
|EURJPY
|-10
|USDJPY
|28
|CHFJPY
|-2
|NZDUSD
|-7
|USDCAD
|-4
|NZDJPY
|12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPJPY
|6.4K
|EURJPY
|-529
|USDJPY
|2.8K
|CHFJPY
|-117
|NZDUSD
|-696
|USDCAD
|-490
|NZDJPY
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +43.90 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +142.11 USD
最大連続損失: -39.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 6
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 13
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
NAS-Real
|0.00 × 10
I trade manually based on pure technical analysis, everyposition is carefully planned using limit orders for accurate entries and controlled risk.
