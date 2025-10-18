- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
28 (57.14%)
Negociações com perda:
21 (42.86%)
Melhor negociação:
43.90 USD
Pior negociação:
-16.49 USD
Lucro bruto:
420.40 USD (43 873 pips)
Perda bruta:
-214.93 USD (21 285 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (142.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
142.11 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
32.25%
Depósito máximo carregado:
9.25%
Último negócio:
27 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.74
Negociações longas:
29 (59.18%)
Negociações curtas:
20 (40.82%)
Fator de lucro:
1.96
Valor esperado:
4.19 USD
Lucro médio:
15.01 USD
Perda média:
-10.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-39.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-39.70 USD (3)
Crescimento mensal:
-3.87%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.92 USD
Máximo:
54.92 USD (9.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.55% (54.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.96% (9.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|139
|GBPJPY
|50
|EURJPY
|-10
|USDJPY
|28
|CHFJPY
|-2
|NZDUSD
|-7
|USDCAD
|-4
|NZDJPY
|12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPJPY
|6.4K
|EURJPY
|-529
|USDJPY
|2.8K
|CHFJPY
|-117
|NZDUSD
|-696
|USDCAD
|-490
|NZDJPY
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +43.90 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +142.11 USD
Máxima perda consecutiva: -39.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 6
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 13
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
NAS-Real
|0.00 × 10
276 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
I trade manually based on pure technical analysis, everyposition is carefully planned using limit orders for accurate entries and controlled risk.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
68%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
9
0%
49
57%
32%
1.95
4.19
USD
USD
14%
1:200