- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
11 (61.11%)
Loss Trade:
7 (38.89%)
Best Trade:
22.90 USD
Worst Trade:
-12.84 USD
Profitto lordo:
144.65 USD (17 086 pips)
Perdita lorda:
-61.48 USD (6 541 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (61.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.15 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.25
Long Trade:
9 (50.00%)
Short Trade:
9 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
4.62 USD
Profitto medio:
13.15 USD
Perdita media:
-8.78 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-19.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.59 USD (2)
Crescita mensile:
27.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.92 USD
Massimale:
19.59 USD (6.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|2
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|53
|GBPJPY
|31
|EURJPY
|3
|NZDUSD
|-7
|USDCAD
|-4
|USDJPY
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.4K
|GBPJPY
|4.8K
|EURJPY
|471
|NZDUSD
|-696
|USDCAD
|-490
|USDJPY
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.90 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +61.15 USD
Massima perdita consecutiva: -19.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 8
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 12
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
I trade manually based on pure technical analysis, everyposition is carefully planned using limit orders for accurate entries and controlled risk.
