SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Pungkit1998
Arda Yansyah

Pungkit1998

Arda Yansyah
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
11 (61.11%)
Loss Trade:
7 (38.89%)
Best Trade:
22.90 USD
Worst Trade:
-12.84 USD
Profitto lordo:
144.65 USD (17 086 pips)
Perdita lorda:
-61.48 USD (6 541 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (61.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.15 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.25
Long Trade:
9 (50.00%)
Short Trade:
9 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
4.62 USD
Profitto medio:
13.15 USD
Perdita media:
-8.78 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-19.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.59 USD (2)
Crescita mensile:
27.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.92 USD
Massimale:
19.59 USD (6.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
GBPJPY 3
EURJPY 2
NZDUSD 1
USDCAD 1
USDJPY 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 53
GBPJPY 31
EURJPY 3
NZDUSD -7
USDCAD -4
USDJPY 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.4K
GBPJPY 4.8K
EURJPY 471
NZDUSD -696
USDCAD -490
USDJPY 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.90 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +61.15 USD
Massima perdita consecutiva: -19.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 8
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 12
Exness-Real29
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
268 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
I trade manually based on pure technical analysis, everyposition is carefully planned using limit orders for accurate entries and controlled risk.
Non ci sono recensioni
2025.10.18 17:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 17:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati