Arda Yansyah

Pungkit1998

Arda Yansyah
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 68%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
49
盈利交易:
28 (57.14%)
亏损交易:
21 (42.86%)
最好交易:
43.90 USD
最差交易:
-16.49 USD
毛利:
420.40 USD (43 873 pips)
毛利亏损:
-214.93 USD (21 285 pips)
最大连续赢利:
8 (142.11 USD)
最大连续盈利:
142.11 USD (8)
夏普比率:
0.32
交易活动:
32.25%
最大入金加载:
9.25%
最近交易:
25 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.74
长期交易:
29 (59.18%)
短期交易:
20 (40.82%)
利润因子:
1.96
预期回报:
4.19 USD
平均利润:
15.01 USD
平均损失:
-10.23 USD
最大连续失误:
3 (-39.70 USD)
最大连续亏损:
-39.70 USD (3)
每月增长:
-3.87%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10.92 USD
最大值:
54.92 USD (9.80%)
相对跌幅:
结余:
13.55% (54.92 USD)
净值:
2.96% (9.15 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 32
GBPJPY 6
EURJPY 3
USDJPY 3
CHFJPY 2
NZDUSD 1
USDCAD 1
NZDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 139
GBPJPY 50
EURJPY -10
USDJPY 28
CHFJPY -2
NZDUSD -7
USDCAD -4
NZDJPY 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 14K
GBPJPY 6.4K
EURJPY -529
USDJPY 2.8K
CHFJPY -117
NZDUSD -696
USDCAD -490
NZDJPY 1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +43.90 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +142.11 USD
最大连续亏损: -39.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 6
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 13
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
NAS-Real
0.00 × 10
276 更多...
I trade manually based on pure technical analysis, everyposition is carefully planned using limit orders for accurate entries and controlled risk.
没有评论
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.10 16:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 22:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 09:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.01 00:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 20:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 09:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 08:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
