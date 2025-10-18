- 成长
交易:
49
盈利交易:
28 (57.14%)
亏损交易:
21 (42.86%)
最好交易:
43.90 USD
最差交易:
-16.49 USD
毛利:
420.40 USD (43 873 pips)
毛利亏损:
-214.93 USD (21 285 pips)
最大连续赢利:
8 (142.11 USD)
最大连续盈利:
142.11 USD (8)
夏普比率:
0.32
交易活动:
32.25%
最大入金加载:
9.25%
最近交易:
25 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.74
长期交易:
29 (59.18%)
短期交易:
20 (40.82%)
利润因子:
1.96
预期回报:
4.19 USD
平均利润:
15.01 USD
平均损失:
-10.23 USD
最大连续失误:
3 (-39.70 USD)
最大连续亏损:
-39.70 USD (3)
每月增长:
-3.87%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10.92 USD
最大值:
54.92 USD (9.80%)
相对跌幅:
结余:
13.55% (54.92 USD)
净值:
2.96% (9.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|139
|GBPJPY
|50
|EURJPY
|-10
|USDJPY
|28
|CHFJPY
|-2
|NZDUSD
|-7
|USDCAD
|-4
|NZDJPY
|12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPJPY
|6.4K
|EURJPY
|-529
|USDJPY
|2.8K
|CHFJPY
|-117
|NZDUSD
|-696
|USDCAD
|-490
|NZDJPY
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.90 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +142.11 USD
最大连续亏损: -39.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 6
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 13
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
NAS-Real
|0.00 × 10
I trade manually based on pure technical analysis, everyposition is carefully planned using limit orders for accurate entries and controlled risk.
