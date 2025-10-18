- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
28 (57.14%)
Убыточных трейдов:
21 (42.86%)
Лучший трейд:
43.90 USD
Худший трейд:
-16.49 USD
Общая прибыль:
420.40 USD (43 873 pips)
Общий убыток:
-214.93 USD (21 285 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (142.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
142.11 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
32.25%
Макс. загрузка депозита:
9.25%
Последний трейд:
24 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.74
Длинных трейдов:
29 (59.18%)
Коротких трейдов:
20 (40.82%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
4.19 USD
Средняя прибыль:
15.01 USD
Средний убыток:
-10.23 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-39.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.70 USD (3)
Прирост в месяц:
-3.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.92 USD
Максимальная:
54.92 USD (9.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.55% (54.92 USD)
По эквити:
2.96% (9.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|139
|GBPJPY
|50
|EURJPY
|-10
|USDJPY
|28
|CHFJPY
|-2
|NZDUSD
|-7
|USDCAD
|-4
|NZDJPY
|12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPJPY
|6.4K
|EURJPY
|-529
|USDJPY
|2.8K
|CHFJPY
|-117
|NZDUSD
|-696
|USDCAD
|-490
|NZDJPY
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +43.90 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +142.11 USD
Макс. убыток в серии: -39.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 6
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 13
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
NAS-Real
|0.00 × 10
еще 276...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
I trade manually based on pure technical analysis, everyposition is carefully planned using limit orders for accurate entries and controlled risk.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
68%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
9
0%
49
57%
32%
1.95
4.19
USD
USD
14%
1:200