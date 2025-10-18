Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LQDMarketsUK-Live 2 0.00 × 1 MTrading-Live 0.00 × 1 MetasGroup-Live 0.00 × 2 AM-UK-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 GO4X-Live 0.00 × 1 NordGroupInv-Real5 0.00 × 2 LiqCon-Live2 0.00 × 1 WindsorBrokers-REAL 0.00 × 1 ADSS-Demo 0.00 × 6 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 1 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 QTrade-Server 0.00 × 1 InvestTechFx-Live 0.00 × 2 PriceMarkets-Live 0.00 × 13 TallinexOu-PRO Live 0.00 × 3 FXNet-Real 0.00 × 1 CFHMarkets-Real 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 Deltastock-Live 0.00 × 1 SVSFX-Live 0.00 × 1 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 3 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 3 Darwinex-LiveUK 0.00 × 4 NAS-Real 0.00 × 10 еще 276...