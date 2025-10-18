- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
11 (61.11%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (38.89%)
En iyi işlem:
22.90 USD
En kötü işlem:
-12.84 USD
Brüt kâr:
144.65 USD (17 086 pips)
Brüt zarar:
-61.48 USD (6 541 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (61.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.15 USD (5)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.25
Alış işlemleri:
9 (50.00%)
Satış işlemleri:
9 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
4.62 USD
Ortalama kâr:
13.15 USD
Ortalama zarar:
-8.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.59 USD (2)
Aylık büyüme:
27.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.92 USD
Maksimum:
19.59 USD (6.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|2
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|53
|GBPJPY
|31
|EURJPY
|3
|NZDUSD
|-7
|USDCAD
|-4
|USDJPY
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.4K
|GBPJPY
|4.8K
|EURJPY
|471
|NZDUSD
|-696
|USDCAD
|-490
|USDJPY
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.90 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +61.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 8
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 12
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
I trade manually based on pure technical analysis, everyposition is carefully planned using limit orders for accurate entries and controlled risk.
