Arda Yansyah

Pungkit1998

Arda Yansyah
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 68%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
28 (57.14%)
Transacciones Irrentables:
21 (42.86%)
Mejor transacción:
43.90 USD
Peor transacción:
-16.49 USD
Beneficio Bruto:
420.40 USD (43 873 pips)
Pérdidas Brutas:
-214.93 USD (21 285 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (142.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
142.11 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
32.25%
Carga máxima del depósito:
9.25%
Último trade:
26 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.74
Transacciones Largas:
29 (59.18%)
Transacciones Cortas:
20 (40.82%)
Factor de Beneficio:
1.96
Beneficio Esperado:
4.19 USD
Beneficio medio:
15.01 USD
Pérdidas medias:
-10.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-39.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-39.70 USD (3)
Crecimiento al mes:
-3.87%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.92 USD
Máxima:
54.92 USD (9.80%)
Reducción relativa:
De balance:
13.55% (54.92 USD)
De fondos:
2.96% (9.15 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 32
GBPJPY 6
EURJPY 3
USDJPY 3
CHFJPY 2
NZDUSD 1
USDCAD 1
NZDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 139
GBPJPY 50
EURJPY -10
USDJPY 28
CHFJPY -2
NZDUSD -7
USDCAD -4
NZDJPY 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 14K
GBPJPY 6.4K
EURJPY -529
USDJPY 2.8K
CHFJPY -117
NZDUSD -696
USDCAD -490
NZDJPY 1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +43.90 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +142.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -39.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 6
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 13
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
NAS-Real
0.00 × 10
otros 276...
I trade manually based on pure technical analysis, everyposition is carefully planned using limit orders for accurate entries and controlled risk.
No hay comentarios
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.10 16:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 22:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 09:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.01 00:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 20:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 09:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 08:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
