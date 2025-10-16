- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
347
利益トレード:
200 (57.63%)
損失トレード:
147 (42.36%)
ベストトレード:
421.07 USD
最悪のトレード:
-6.40 USD
総利益:
853.28 USD (39 031 pips)
総損失:
-489.62 USD (50 606 pips)
最大連続の勝ち:
17 (9.08 USD)
最大連続利益:
421.07 USD (1)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
21.72%
最大入金額:
86.13%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
99
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
2.17
長いトレード:
184 (53.03%)
短いトレード:
163 (46.97%)
プロフィットファクター:
1.74
期待されたペイオフ:
1.05 USD
平均利益:
4.27 USD
平均損失:
-3.33 USD
最大連続の負け:
33 (-159.90 USD)
最大連続損失:
-159.90 USD (33)
月間成長:
-7.63%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
167.85 USD (26.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.13% (167.85 USD)
エクイティによる:
27.49% (142.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|USDJPY
|59
|EURJPY
|50
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|35
|AUDCAD
|27
|USDCAD
|18
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-96
|USDJPY
|2
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|10
|AUDCAD
|0
|USDCAD
|5
|archived
|421
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-9.6K
|USDJPY
|-1.1K
|EURJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|882
|EURUSD
|-475
|AUDCAD
|-3
|USDCAD
|116
|archived
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +421.07 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 33
最大連続利益: +9.08 USD
最大連続損失: -159.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 47
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
537 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Apex500
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
40%
0
0
USD
USD
514
USD
USD
13
99%
347
57%
22%
1.74
1.05
USD
USD
27%
1:500