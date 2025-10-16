- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
362
Gewinntrades:
209 (57.73%)
Verlusttrades:
153 (42.27%)
Bester Trade:
421.07 USD
Schlechtester Trade:
-6.40 USD
Bruttoprofit:
861.59 USD (39 847 pips)
Bruttoverlust:
-497.73 USD (51 625 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (9.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
421.07 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
22.73%
Max deposit load:
86.13%
Letzter Trade:
24 Minuten
Trades pro Woche:
98
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
2.17
Long-Positionen:
191 (52.76%)
Short-Positionen:
171 (47.24%)
Profit-Faktor:
1.73
Mathematische Gewinnerwartung:
1.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
33 (-159.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-159.90 USD (33)
Wachstum pro Monat :
-7.61%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
167.85 USD (26.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.13% (167.85 USD)
Kapital:
27.49% (142.68 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|USDJPY
|61
|EURJPY
|52
|EURUSD
|42
|GBPUSD
|39
|AUDCAD
|30
|USDCAD
|18
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-96
|USDJPY
|3
|EURJPY
|5
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|18
|AUDCAD
|-3
|USDCAD
|5
|archived
|421
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-9.6K
|USDJPY
|-1K
|EURJPY
|-1.5K
|EURUSD
|-462
|GBPUSD
|1K
|AUDCAD
|-368
|USDCAD
|116
|archived
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +421.07 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 33
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -159.90 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 47
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
noch 537 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Apex500
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
40%
0
0
USD
USD
514
USD
USD
13
99%
362
57%
23%
1.73
1.01
USD
USD
27%
1:500