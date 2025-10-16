SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Apex500
Raphael Okonkwo

Apex500

Raphael Okonkwo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 40%
FBS-Real-3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
362
Gewinntrades:
209 (57.73%)
Verlusttrades:
153 (42.27%)
Bester Trade:
421.07 USD
Schlechtester Trade:
-6.40 USD
Bruttoprofit:
861.59 USD (39 847 pips)
Bruttoverlust:
-497.73 USD (51 625 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (9.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
421.07 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
22.73%
Max deposit load:
86.13%
Letzter Trade:
24 Minuten
Trades pro Woche:
98
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
2.17
Long-Positionen:
191 (52.76%)
Short-Positionen:
171 (47.24%)
Profit-Faktor:
1.73
Mathematische Gewinnerwartung:
1.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
33 (-159.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-159.90 USD (33)
Wachstum pro Monat :
-7.61%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
167.85 USD (26.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.13% (167.85 USD)
Kapital:
27.49% (142.68 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 119
USDJPY 61
EURJPY 52
EURUSD 42
GBPUSD 39
AUDCAD 30
USDCAD 18
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -96
USDJPY 3
EURJPY 5
EURUSD 12
GBPUSD 18
AUDCAD -3
USDCAD 5
archived 421
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -9.6K
USDJPY -1K
EURJPY -1.5K
EURUSD -462
GBPUSD 1K
AUDCAD -368
USDCAD 116
archived 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +421.07 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 33
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -159.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMTrading-Real 7
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 3
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 47
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
JustForex-Live2
0.00 × 1
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
JustForex-Demo
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
noch 537 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Apex500
Keine Bewertungen
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 17:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 01:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 10:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 00:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 06:12
Share of trading days is too low
2025.10.20 06:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 11:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 11:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 11:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Apex500
30 USD pro Monat
40%
0
0
USD
514
USD
13
99%
362
57%
23%
1.73
1.01
USD
27%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.