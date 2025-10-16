СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Apex500
Raphael Okonkwo

Apex500

Raphael Okonkwo
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 40%
FBS-Real-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
317
Прибыльных трейдов:
180 (56.78%)
Убыточных трейдов:
137 (43.22%)
Лучший трейд:
421.07 USD
Худший трейд:
-6.40 USD
Общая прибыль:
832.40 USD (37 515 pips)
Общий убыток:
-473.46 USD (48 915 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (9.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
421.07 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
18.19%
Макс. загрузка депозита:
86.13%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
100
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.14
Длинных трейдов:
163 (51.42%)
Коротких трейдов:
154 (48.58%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
1.13 USD
Средняя прибыль:
4.62 USD
Средний убыток:
-3.46 USD
Макс. серия проигрышей:
33 (-159.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-159.90 USD (33)
Прирост в месяц:
-7.97%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
167.85 USD (26.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.13% (167.85 USD)
По эквити:
27.49% (142.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 119
USDJPY 55
EURJPY 49
EURUSD 33
GBPUSD 26
AUDCAD 22
USDCAD 12
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -96
USDJPY 0
EURJPY 5
EURUSD 9
GBPUSD 19
AUDCAD -2
USDCAD 3
archived 421
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -9.6K
USDJPY -1.4K
EURJPY -1.5K
EURUSD -611
GBPUSD 1.9K
AUDCAD -200
USDCAD 25
archived 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +421.07 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 33
Макс. прибыль в серии: +9.08 USD
Макс. убыток в серии: -159.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMTrading-Real 7
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 3
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 47
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
JustForex-Live2
0.00 × 1
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
JustForex-Demo
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
еще 537...
Apex500
Нет отзывов
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 17:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 01:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 10:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 00:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 06:12
Share of trading days is too low
2025.10.20 06:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 11:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 11:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 11:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Apex500
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
509
USD
13
99%
317
56%
18%
1.75
1.13
USD
27%
1:500
Копировать

