Всего трейдов:
317
Прибыльных трейдов:
180 (56.78%)
Убыточных трейдов:
137 (43.22%)
Лучший трейд:
421.07 USD
Худший трейд:
-6.40 USD
Общая прибыль:
832.40 USD (37 515 pips)
Общий убыток:
-473.46 USD (48 915 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (9.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
421.07 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
18.19%
Макс. загрузка депозита:
86.13%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
100
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.14
Длинных трейдов:
163 (51.42%)
Коротких трейдов:
154 (48.58%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
1.13 USD
Средняя прибыль:
4.62 USD
Средний убыток:
-3.46 USD
Макс. серия проигрышей:
33 (-159.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-159.90 USD (33)
Прирост в месяц:
-7.97%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
167.85 USD (26.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.13% (167.85 USD)
По эквити:
27.49% (142.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|USDJPY
|55
|EURJPY
|49
|EURUSD
|33
|GBPUSD
|26
|AUDCAD
|22
|USDCAD
|12
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-96
|USDJPY
|0
|EURJPY
|5
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|19
|AUDCAD
|-2
|USDCAD
|3
|archived
|421
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-9.6K
|USDJPY
|-1.4K
|EURJPY
|-1.5K
|EURUSD
|-611
|GBPUSD
|1.9K
|AUDCAD
|-200
|USDCAD
|25
|archived
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +421.07 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 33
Макс. прибыль в серии: +9.08 USD
Макс. убыток в серии: -159.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 47
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
