- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
347
Negociações com lucro:
200 (57.63%)
Negociações com perda:
147 (42.36%)
Melhor negociação:
421.07 USD
Pior negociação:
-6.40 USD
Lucro bruto:
853.28 USD (39 031 pips)
Perda bruta:
-489.62 USD (50 606 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (9.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
421.07 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
21.72%
Depósito máximo carregado:
86.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
99
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
2.17
Negociações longas:
184 (53.03%)
Negociações curtas:
163 (46.97%)
Fator de lucro:
1.74
Valor esperado:
1.05 USD
Lucro médio:
4.27 USD
Perda média:
-3.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
33 (-159.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-159.90 USD (33)
Crescimento mensal:
-7.63%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
167.85 USD (26.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.13% (167.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.49% (142.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|USDJPY
|59
|EURJPY
|50
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|35
|AUDCAD
|27
|USDCAD
|18
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-96
|USDJPY
|2
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|10
|AUDCAD
|0
|USDCAD
|5
|archived
|421
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-9.6K
|USDJPY
|-1.1K
|EURJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|882
|EURUSD
|-475
|AUDCAD
|-3
|USDCAD
|116
|archived
|0
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +421.07 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 33
Máximo lucro consecutivo: +9.08 USD
Máxima perda consecutiva: -159.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
