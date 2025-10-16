SinaisSeções
Raphael Okonkwo

Apex500

Raphael Okonkwo
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 40%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
347
Negociações com lucro:
200 (57.63%)
Negociações com perda:
147 (42.36%)
Melhor negociação:
421.07 USD
Pior negociação:
-6.40 USD
Lucro bruto:
853.28 USD (39 031 pips)
Perda bruta:
-489.62 USD (50 606 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (9.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
421.07 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
21.72%
Depósito máximo carregado:
86.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
99
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
2.17
Negociações longas:
184 (53.03%)
Negociações curtas:
163 (46.97%)
Fator de lucro:
1.74
Valor esperado:
1.05 USD
Lucro médio:
4.27 USD
Perda média:
-3.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
33 (-159.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-159.90 USD (33)
Crescimento mensal:
-7.63%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
167.85 USD (26.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.13% (167.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.49% (142.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 119
USDJPY 59
EURJPY 50
GBPUSD 38
EURUSD 35
AUDCAD 27
USDCAD 18
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -96
USDJPY 2
EURJPY 5
GBPUSD 16
EURUSD 10
AUDCAD 0
USDCAD 5
archived 421
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -9.6K
USDJPY -1.1K
EURJPY -1.4K
GBPUSD 882
EURUSD -475
AUDCAD -3
USDCAD 116
archived 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +421.07 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 33
Máximo lucro consecutivo: +9.08 USD
Máxima perda consecutiva: -159.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMTrading-Real 7
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 3
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 47
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
JustForex-Live2
0.00 × 1
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
JustForex-Demo
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
537 mais ...
Apex500
Sem comentários
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 17:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 01:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 10:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 00:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 06:12
Share of trading days is too low
2025.10.20 06:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 11:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 11:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 11:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
