信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Apex500
Raphael Okonkwo

Apex500

Raphael Okonkwo
0条评论
可靠性
13
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 40%
FBS-Real-3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
325
盈利交易:
187 (57.53%)
亏损交易:
138 (42.46%)
最好交易:
421.07 USD
最差交易:
-6.40 USD
毛利:
835.93 USD (38 044 pips)
毛利亏损:
-476.46 USD (49 215 pips)
最大连续赢利:
17 (9.08 USD)
最大连续盈利:
421.07 USD (1)
夏普比率:
0.05
交易活动:
20.66%
最大入金加载:
86.13%
最近交易:
58 几分钟前
每周交易:
92
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.14
长期交易:
170 (52.31%)
短期交易:
155 (47.69%)
利润因子:
1.75
预期回报:
1.11 USD
平均利润:
4.47 USD
平均损失:
-3.45 USD
最大连续失误:
33 (-159.90 USD)
最大连续亏损:
-159.90 USD (33)
每月增长:
-7.93%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
167.85 USD (26.51%)
相对跌幅:
结余:
12.13% (167.85 USD)
净值:
27.49% (142.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 119
USDJPY 59
EURJPY 50
EURUSD 33
GBPUSD 27
AUDCAD 24
USDCAD 12
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -96
USDJPY 2
EURJPY 5
EURUSD 9
GBPUSD 16
AUDCAD -1
USDCAD 3
archived 421
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -9.6K
USDJPY -1.1K
EURJPY -1.4K
EURUSD -611
GBPUSD 1.6K
AUDCAD -61
USDCAD 25
archived 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +421.07 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 33
最大连续盈利: +9.08 USD
最大连续亏损: -159.90 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XMTrading-Real 7
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 3
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 47
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
JustForex-Live2
0.00 × 1
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
JustForex-Demo
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
537 更多...
Apex500
没有评论
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 17:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 01:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 10:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 00:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 06:12
Share of trading days is too low
2025.10.20 06:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 11:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 11:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 11:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
