- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
325
盈利交易:
187 (57.53%)
亏损交易:
138 (42.46%)
最好交易:
421.07 USD
最差交易:
-6.40 USD
毛利:
835.93 USD (38 044 pips)
毛利亏损:
-476.46 USD (49 215 pips)
最大连续赢利:
17 (9.08 USD)
最大连续盈利:
421.07 USD (1)
夏普比率:
0.05
交易活动:
20.66%
最大入金加载:
86.13%
最近交易:
58 几分钟前
每周交易:
92
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.14
长期交易:
170 (52.31%)
短期交易:
155 (47.69%)
利润因子:
1.75
预期回报:
1.11 USD
平均利润:
4.47 USD
平均损失:
-3.45 USD
最大连续失误:
33 (-159.90 USD)
最大连续亏损:
-159.90 USD (33)
每月增长:
-7.93%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
167.85 USD (26.51%)
相对跌幅:
结余:
12.13% (167.85 USD)
净值:
27.49% (142.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|USDJPY
|59
|EURJPY
|50
|EURUSD
|33
|GBPUSD
|27
|AUDCAD
|24
|USDCAD
|12
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-96
|USDJPY
|2
|EURJPY
|5
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|16
|AUDCAD
|-1
|USDCAD
|3
|archived
|421
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-9.6K
|USDJPY
|-1.1K
|EURJPY
|-1.4K
|EURUSD
|-611
|GBPUSD
|1.6K
|AUDCAD
|-61
|USDCAD
|25
|archived
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +421.07 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 33
最大连续盈利: +9.08 USD
最大连续亏损: -159.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 47
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
