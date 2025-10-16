시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Apex500
Raphael Okonkwo

Apex500

Raphael Okonkwo
0 리뷰
안정성
15
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 44%
FBS-Real-3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
515
이익 거래:
306 (59.41%)
손실 거래:
209 (40.58%)
최고의 거래:
421.07 USD
최악의 거래:
-21.41 USD
총 수익:
1 002.41 USD (48 331 pips)
총 손실:
-605.76 USD (61 434 pips)
연속 최대 이익:
17 (9.08 USD)
연속 최대 이익:
421.07 USD (1)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
30.45%
최대 입금량:
86.13%
최근 거래:
47 분 전
주별 거래 수:
108
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
2.36
롱(주식매수):
246 (47.77%)
숏(주식차입매도):
269 (52.23%)
수익 요인:
1.65
기대수익:
0.77 USD
평균 이익:
3.28 USD
평균 손실:
-2.90 USD
연속 최대 손실:
33 (-159.90 USD)
연속 최대 손실:
-159.90 USD (33)
월별 성장률:
-6.26%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
167.85 USD (26.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.13% (167.85 USD)
자본금별:
27.49% (142.68 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 119
USDJPY 96
EURJPY 86
GBPUSD 66
EURUSD 52
AUDCAD 48
USDCAD 47
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -96
USDJPY 10
EURJPY 4
GBPUSD 27
EURUSD 20
AUDCAD -2
USDCAD 13
archived 421
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -9.6K
USDJPY -1K
EURJPY -3.3K
GBPUSD 1.1K
EURUSD 329
AUDCAD -1.6K
USDCAD 1K
archived 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +421.07 USD
최악의 거래: -21 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 33
연속 최대 이익: +9.08 USD
연속 최대 손실: -159.90 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XMTrading-Real 7
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 3
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 47
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
JustForex-Live2
0.00 × 1
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
JustForex-Demo
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
537 더...
Apex500
리뷰 없음
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 17:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 01:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 10:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 00:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 06:12
Share of trading days is too low
2025.10.20 06:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 11:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 11:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 11:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Apex500
월별 30 USD
44%
0
0
USD
547
USD
15
99%
515
59%
30%
1.65
0.77
USD
27%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.