- 자본
- 축소
트레이드:
515
이익 거래:
306 (59.41%)
손실 거래:
209 (40.58%)
최고의 거래:
421.07 USD
최악의 거래:
-21.41 USD
총 수익:
1 002.41 USD (48 331 pips)
총 손실:
-605.76 USD (61 434 pips)
연속 최대 이익:
17 (9.08 USD)
연속 최대 이익:
421.07 USD (1)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
30.45%
최대 입금량:
86.13%
최근 거래:
47 분 전
주별 거래 수:
108
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
2.36
롱(주식매수):
246 (47.77%)
숏(주식차입매도):
269 (52.23%)
수익 요인:
1.65
기대수익:
0.77 USD
평균 이익:
3.28 USD
평균 손실:
-2.90 USD
연속 최대 손실:
33 (-159.90 USD)
연속 최대 손실:
-159.90 USD (33)
월별 성장률:
-6.26%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
167.85 USD (26.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.13% (167.85 USD)
자본금별:
27.49% (142.68 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|USDJPY
|96
|EURJPY
|86
|GBPUSD
|66
|EURUSD
|52
|AUDCAD
|48
|USDCAD
|47
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-96
|USDJPY
|10
|EURJPY
|4
|GBPUSD
|27
|EURUSD
|20
|AUDCAD
|-2
|USDCAD
|13
|archived
|421
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-9.6K
|USDJPY
|-1K
|EURJPY
|-3.3K
|GBPUSD
|1.1K
|EURUSD
|329
|AUDCAD
|-1.6K
|USDCAD
|1K
|archived
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +421.07 USD
최악의 거래: -21 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 33
연속 최대 이익: +9.08 USD
연속 최대 손실: -159.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 47
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
