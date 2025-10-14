- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
218
利益トレード:
137 (62.84%)
損失トレード:
81 (37.16%)
ベストトレード:
791.51 USD
最悪のトレード:
-268.12 USD
総利益:
9 868.01 USD (33 044 pips)
総損失:
-4 769.93 USD (21 320 pips)
最大連続の勝ち:
8 (276.30 USD)
最大連続利益:
1 196.56 USD (3)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.11%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
5.99
長いトレード:
106 (48.62%)
短いトレード:
112 (51.38%)
プロフィットファクター:
2.07
期待されたペイオフ:
23.39 USD
平均利益:
72.03 USD
平均損失:
-58.89 USD
最大連続の負け:
4 (-850.73 USD)
最大連続損失:
-850.73 USD (4)
月間成長:
0.72%
年間予想:
8.70%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.80 USD
最大の:
850.73 USD (0.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.81% (850.73 USD)
エクイティによる:
2.38% (2 488.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|218
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +791.51 USD
最悪のトレード: -268 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +276.30 USD
最大連続損失: -850.73 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalSA-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
