James Soetanto

AussieTP

James Soetanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
GTCGlobalSA-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
218
Gewinntrades:
137 (62.84%)
Verlusttrades:
81 (37.16%)
Bester Trade:
791.51 USD
Schlechtester Trade:
-268.12 USD
Bruttoprofit:
9 868.01 USD (33 044 pips)
Bruttoverlust:
-4 769.93 USD (21 320 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (276.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 196.56 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.11%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
5.99
Long-Positionen:
106 (48.62%)
Short-Positionen:
112 (51.38%)
Profit-Faktor:
2.07
Mathematische Gewinnerwartung:
23.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
72.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-58.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-850.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-850.73 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.72%
Jahresprognose:
8.70%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
34.80 USD
Maximaler:
850.73 USD (0.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.81% (850.73 USD)
Kapital:
2.38% (2 488.69 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 218
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 12K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +791.51 USD
Schlechtester Trade: -268 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +276.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -850.73 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalSA-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.17 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 05:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 21:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 03:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
