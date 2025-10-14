SeñalesSecciones
James Soetanto

AussieTP

James Soetanto
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 5%
GTCGlobalSA-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
218
Transacciones Rentables:
137 (62.84%)
Transacciones Irrentables:
81 (37.16%)
Mejor transacción:
791.51 USD
Peor transacción:
-268.12 USD
Beneficio Bruto:
9 868.01 USD (33 044 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 769.93 USD (21 320 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (276.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 196.56 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.11%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
5.99
Transacciones Largas:
106 (48.62%)
Transacciones Cortas:
112 (51.38%)
Factor de Beneficio:
2.07
Beneficio Esperado:
23.39 USD
Beneficio medio:
72.03 USD
Pérdidas medias:
-58.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-850.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-850.73 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.72%
Pronóstico anual:
8.70%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.80 USD
Máxima:
850.73 USD (0.81%)
Reducción relativa:
De balance:
0.81% (850.73 USD)
De fondos:
2.38% (2 488.69 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 218
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD 12K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +791.51 USD
Peor transacción: -268 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +276.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -850.73 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GTCGlobalSA-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.17 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 05:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 21:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 03:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AussieTP
30 USD al mes
5%
0
0
USD
105K
USD
33
100%
218
62%
100%
2.06
23.39
USD
2%
1:500
