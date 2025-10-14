- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
218
Negociações com lucro:
137 (62.84%)
Negociações com perda:
81 (37.16%)
Melhor negociação:
791.51 USD
Pior negociação:
-268.12 USD
Lucro bruto:
9 868.01 USD (33 044 pips)
Perda bruta:
-4 769.93 USD (21 320 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (276.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 196.56 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.11%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
5.99
Negociações longas:
106 (48.62%)
Negociações curtas:
112 (51.38%)
Fator de lucro:
2.07
Valor esperado:
23.39 USD
Lucro médio:
72.03 USD
Perda média:
-58.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-850.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-850.73 USD (4)
Crescimento mensal:
0.72%
Previsão anual:
8.70%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.80 USD
Máximo:
850.73 USD (0.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.81% (850.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.38% (2 488.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|218
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|5.1K
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|12K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +791.51 USD
Pior negociação: -268 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +276.30 USD
Máxima perda consecutiva: -850.73 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalSA-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
