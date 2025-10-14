SegnaliSezioni
James Soetanto

AussieTP

James Soetanto
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
GTCGlobalSA-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
108 (62.79%)
Loss Trade:
64 (37.21%)
Best Trade:
453.76 USD
Worst Trade:
-182.20 USD
Profitto lordo:
6 779.06 USD (24 153 pips)
Perdita lorda:
-3 179.40 USD (14 726 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (276.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
551.78 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.01%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
9.63
Long Trade:
81 (47.09%)
Short Trade:
91 (52.91%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
20.93 USD
Profitto medio:
62.77 USD
Perdita media:
-49.68 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-373.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-373.89 USD (3)
Crescita mensile:
0.73%
Previsione annuale:
8.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.80 USD
Massimale:
373.89 USD (0.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.36% (373.89 USD)
Per equità:
0.16% (161.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 172
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 3.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 9.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +453.76 USD
Worst Trade: -182 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +276.30 USD
Massima perdita consecutiva: -373.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalSA-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AussieTP
30USD al mese
4%
0
0
USD
104K
USD
23
100%
172
62%
100%
2.13
20.93
USD
0%
1:500
