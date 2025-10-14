SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AussieTP
James Soetanto

AussieTP

James Soetanto
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 4%
GTCGlobalSA-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
172
Bénéfice trades:
108 (62.79%)
Perte trades:
64 (37.21%)
Meilleure transaction:
453.76 USD
Pire transaction:
-182.20 USD
Bénéfice brut:
6 779.06 USD (24 153 pips)
Perte brute:
-3 179.40 USD (14 726 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (276.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
551.78 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.01%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
9.63
Longs trades:
81 (47.09%)
Courts trades:
91 (52.91%)
Facteur de profit:
2.13
Rendement attendu:
20.93 USD
Bénéfice moyen:
62.77 USD
Perte moyenne:
-49.68 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-373.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-373.89 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.73%
Prévision annuelle:
8.91%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.80 USD
Maximal:
373.89 USD (0.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.36% (373.89 USD)
Par fonds propres:
0.15% (158.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 172
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 3.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 9.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +453.76 USD
Pire transaction: -182 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +276.30 USD
Perte consécutive maximale: -373.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GTCGlobalSA-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.