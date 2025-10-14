СигналыРазделы
James Soetanto

AussieTP

James Soetanto
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
GTCGlobalSA-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
218
Прибыльных трейдов:
137 (62.84%)
Убыточных трейдов:
81 (37.16%)
Лучший трейд:
791.51 USD
Худший трейд:
-268.12 USD
Общая прибыль:
9 868.01 USD (33 044 pips)
Общий убыток:
-4 769.93 USD (21 320 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (276.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 196.56 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.11%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
5.99
Длинных трейдов:
106 (48.62%)
Коротких трейдов:
112 (51.38%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
23.39 USD
Средняя прибыль:
72.03 USD
Средний убыток:
-58.89 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-850.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-850.73 USD (4)
Прирост в месяц:
0.72%
Годовой прогноз:
8.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.80 USD
Максимальная:
850.73 USD (0.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.81% (850.73 USD)
По эквити:
2.38% (2 488.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 218
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 12K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +791.51 USD
Худший трейд: -268 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +276.30 USD
Макс. убыток в серии: -850.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalSA-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.17 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 05:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 21:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 03:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
