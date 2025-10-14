- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
218
Прибыльных трейдов:
137 (62.84%)
Убыточных трейдов:
81 (37.16%)
Лучший трейд:
791.51 USD
Худший трейд:
-268.12 USD
Общая прибыль:
9 868.01 USD (33 044 pips)
Общий убыток:
-4 769.93 USD (21 320 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (276.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 196.56 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.11%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
5.99
Длинных трейдов:
106 (48.62%)
Коротких трейдов:
112 (51.38%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
23.39 USD
Средняя прибыль:
72.03 USD
Средний убыток:
-58.89 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-850.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-850.73 USD (4)
Прирост в месяц:
0.72%
Годовой прогноз:
8.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.80 USD
Максимальная:
850.73 USD (0.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.81% (850.73 USD)
По эквити:
2.38% (2 488.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|218
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +791.51 USD
Худший трейд: -268 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +276.30 USD
Макс. убыток в серии: -850.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalSA-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
105K
USD
USD
33
100%
218
62%
100%
2.06
23.39
USD
USD
2%
1:500