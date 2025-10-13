シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold Fever
Vladimir Sauer

Gold Fever

Vladimir Sauer
レビュー0件
信頼性
11週間
1 / 10 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 78%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
167
利益トレード:
114 (68.26%)
損失トレード:
53 (31.74%)
ベストトレード:
119.56 EUR
最悪のトレード:
-48.64 EUR
総利益:
858.32 EUR (13 902 pips)
総損失:
-237.96 EUR (6 988 pips)
最大連続の勝ち:
14 (157.77 EUR)
最大連続利益:
157.77 EUR (14)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
12.95%
最大入金額:
13.83%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
11.74
長いトレード:
65 (38.92%)
短いトレード:
102 (61.08%)
プロフィットファクター:
3.61
期待されたペイオフ:
3.71 EUR
平均利益:
7.53 EUR
平均損失:
-4.49 EUR
最大連続の負け:
5 (-3.54 EUR)
最大連続損失:
-48.64 EUR (1)
月間成長:
39.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.41 EUR
最大の:
52.84 EUR (4.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.02% (48.64 EUR)
エクイティによる:
3.40% (28.22 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 86
GBPCAD 41
GBPNZD 15
GBPCHF 13
AUDNZD 6
GBPAUD 4
NZDCAD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 641
GBPCAD 44
GBPNZD 7
GBPCHF 18
AUDNZD 6
GBPAUD -12
NZDCAD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 4.1K
GBPCAD 1.7K
GBPNZD 639
GBPCHF 474
AUDNZD 459
GBPAUD -581
NZDCAD 207
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +119.56 EUR
最悪のトレード: -49 EUR
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +157.77 EUR
最大連続損失: -3.54 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
Exness-Real3
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.53 × 32
ICMarketsSC-Live02
0.67 × 3
FusionMarkets-Demo
0.67 × 52
ICMarketsSC-Live14
0.74 × 68
ICMarketsSC-Live07
0.96 × 136
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
1.08 × 1689
Exness-Real17
1.19 × 206
RoboForex-ECN-2
1.25 × 706
VantageInternational-Demo
1.25 × 28
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
SaracenInc-Live
1.50 × 109
FXCL-Main2
1.50 × 2
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live18
1.76 × 79
ICMarketsSC-Live25
1.86 × 192
Exness-Real9
1.89 × 226
54 より多く...
Gold Fever is an automated breakout trading system. Orders are placed at significant key positions where strong resistance and support zones are expected to be broken.


Addition of automated trading on currency pairs at night. Strategy for bouncing from support - resistance zone.


レビューなし
2025.12.24 04:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 23:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 04:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 03:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 16:10
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 15:10
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 18:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 16:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 02:37
Share of trading days is too low
2025.10.15 02:37
Share of days for 80% of trades is too low
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gold Fever
30 USD/月
78%
1
10
USD
1.4K
EUR
11
100%
167
68%
13%
3.60
3.71
EUR
5%
1:500
