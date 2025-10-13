SignaleKategorien
Vladimir Sauer

Gold Fever

Vladimir Sauer
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
3 / 20K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 78%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
167
Gewinntrades:
114 (68.26%)
Verlusttrades:
53 (31.74%)
Bester Trade:
119.56 EUR
Schlechtester Trade:
-48.64 EUR
Bruttoprofit:
858.32 EUR (13 902 pips)
Bruttoverlust:
-237.96 EUR (6 988 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (157.77 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
157.77 EUR (14)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
12.95%
Max deposit load:
13.83%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
11.74
Long-Positionen:
65 (38.92%)
Short-Positionen:
102 (61.08%)
Profit-Faktor:
3.61
Mathematische Gewinnerwartung:
3.71 EUR
Durchschnittlicher Profit:
7.53 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.49 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-3.54 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-48.64 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
39.75%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.41 EUR
Maximaler:
52.84 EUR (4.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.02% (48.64 EUR)
Kapital:
3.40% (28.22 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 86
GBPCAD 41
GBPNZD 15
GBPCHF 13
AUDNZD 6
GBPAUD 4
NZDCAD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 641
GBPCAD 44
GBPNZD 7
GBPCHF 18
AUDNZD 6
GBPAUD -12
NZDCAD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.1K
GBPCAD 1.7K
GBPNZD 639
GBPCHF 474
AUDNZD 459
GBPAUD -581
NZDCAD 207
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +119.56 EUR
Schlechtester Trade: -49 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +157.77 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.54 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
Exness-Real3
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.53 × 32
ICMarketsSC-Live02
0.67 × 3
FusionMarkets-Demo
0.67 × 52
ICMarketsSC-Live14
0.74 × 68
ICMarketsSC-Live07
0.96 × 136
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
1.08 × 1689
Exness-Real17
1.19 × 206
RoboForex-ECN-2
1.25 × 706
VantageInternational-Demo
1.25 × 28
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
SaracenInc-Live
1.50 × 109
FXCL-Main2
1.50 × 2
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live18
1.76 × 79
ICMarketsSC-Live25
1.86 × 192
Exness-Real9
1.89 × 226
Gold Fever is an automated breakout trading system. Orders are placed at significant key positions where strong resistance and support zones are expected to be broken.


Addition of automated trading on currency pairs at night. Strategy for bouncing from support - resistance zone.


Keine Bewertungen
2025.12.24 04:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 23:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 04:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 03:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 16:10
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 15:10
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 18:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 16:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 02:37
Share of trading days is too low
2025.10.15 02:37
Share of days for 80% of trades is too low
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gold Fever
30 USD pro Monat
78%
3
20K
USD
1.4K
EUR
11
100%
167
68%
13%
3.60
3.71
EUR
5%
1:500
Kopieren

