Trades insgesamt:
167
Gewinntrades:
114 (68.26%)
Verlusttrades:
53 (31.74%)
Bester Trade:
119.56 EUR
Schlechtester Trade:
-48.64 EUR
Bruttoprofit:
858.32 EUR (13 902 pips)
Bruttoverlust:
-237.96 EUR (6 988 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (157.77 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
157.77 EUR (14)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
12.95%
Max deposit load:
13.83%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
11.74
Long-Positionen:
65 (38.92%)
Short-Positionen:
102 (61.08%)
Profit-Faktor:
3.61
Mathematische Gewinnerwartung:
3.71 EUR
Durchschnittlicher Profit:
7.53 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.49 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-3.54 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-48.64 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
39.75%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.41 EUR
Maximaler:
52.84 EUR (4.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.02% (48.64 EUR)
Kapital:
3.40% (28.22 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|GBPCAD
|41
|GBPNZD
|15
|GBPCHF
|13
|AUDNZD
|6
|GBPAUD
|4
|NZDCAD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|641
|GBPCAD
|44
|GBPNZD
|7
|GBPCHF
|18
|AUDNZD
|6
|GBPAUD
|-12
|NZDCAD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4.1K
|GBPCAD
|1.7K
|GBPNZD
|639
|GBPCHF
|474
|AUDNZD
|459
|GBPAUD
|-581
|NZDCAD
|207
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +119.56 EUR
Schlechtester Trade: -49 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +157.77 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.54 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
Exness-Real3
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live27
|0.53 × 32
|
ICMarketsSC-Live02
|0.67 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 52
|
ICMarketsSC-Live14
|0.74 × 68
|
ICMarketsSC-Live07
|0.96 × 136
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|1.08 × 1689
|
Exness-Real17
|1.19 × 206
|
RoboForex-ECN-2
|1.25 × 706
|
VantageInternational-Demo
|1.25 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
FXCL-Main2
|1.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
ICMarketsSC-Live18
|1.76 × 79
|
ICMarketsSC-Live25
|1.86 × 192
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
Gold Fever is an automated breakout trading system. Orders are placed at significant key positions where strong resistance and support zones are expected to be broken.
Addition of automated trading on currency pairs at night. Strategy for bouncing from support - resistance zone.
