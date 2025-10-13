- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
167
Прибыльных трейдов:
114 (68.26%)
Убыточных трейдов:
53 (31.74%)
Лучший трейд:
119.56 EUR
Худший трейд:
-48.64 EUR
Общая прибыль:
858.32 EUR (13 902 pips)
Общий убыток:
-237.96 EUR (6 988 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (157.77 EUR)
Макс. прибыль в серии:
157.77 EUR (14)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
12.95%
Макс. загрузка депозита:
13.83%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
11.74
Длинных трейдов:
65 (38.92%)
Коротких трейдов:
102 (61.08%)
Профит фактор:
3.61
Мат. ожидание:
3.71 EUR
Средняя прибыль:
7.53 EUR
Средний убыток:
-4.49 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-3.54 EUR)
Макс. убыток в серии:
-48.64 EUR (1)
Прирост в месяц:
39.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.41 EUR
Максимальная:
52.84 EUR (4.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.02% (48.64 EUR)
По эквити:
3.40% (28.22 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|GBPCAD
|41
|GBPNZD
|15
|GBPCHF
|13
|AUDNZD
|6
|GBPAUD
|4
|NZDCAD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|641
|GBPCAD
|44
|GBPNZD
|7
|GBPCHF
|18
|AUDNZD
|6
|GBPAUD
|-12
|NZDCAD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.1K
|GBPCAD
|1.7K
|GBPNZD
|639
|GBPCHF
|474
|AUDNZD
|459
|GBPAUD
|-581
|NZDCAD
|207
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +119.56 EUR
Худший трейд: -49 EUR
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +157.77 EUR
Макс. убыток в серии: -3.54 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
Exness-Real3
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live27
|0.53 × 32
|
ICMarketsSC-Live02
|0.67 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 52
|
ICMarketsSC-Live14
|0.74 × 68
|
ICMarketsSC-Live07
|0.96 × 136
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|1.08 × 1689
|
Exness-Real17
|1.19 × 206
|
RoboForex-ECN-2
|1.25 × 706
|
VantageInternational-Demo
|1.25 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
FXCL-Main2
|1.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
ICMarketsSC-Live18
|1.76 × 79
|
ICMarketsSC-Live25
|1.86 × 192
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
еще 54...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Gold Fever is an automated breakout trading system. Orders are placed at significant key positions where strong resistance and support zones are expected to be broken.
Addition of automated trading on currency pairs at night. Strategy for bouncing from support - resistance zone.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
78%
1
10
USD
USD
1.4K
EUR
EUR
11
100%
167
68%
13%
3.60
3.71
EUR
EUR
5%
1:500