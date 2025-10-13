Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.12 × 17 ICMarketsSC-Live09 0.22 × 155 ICMarketsSC-Live11 0.26 × 109 Exness-Real3 0.33 × 9 ICMarketsSC-Live27 0.53 × 32 ICMarketsSC-Live02 0.67 × 3 FusionMarkets-Demo 0.67 × 52 ICMarketsSC-Live14 0.74 × 68 ICMarketsSC-Live07 0.96 × 136 FPMarkets-Live2 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 1.08 × 1689 Exness-Real17 1.19 × 206 RoboForex-ECN-2 1.25 × 706 VantageInternational-Demo 1.25 × 28 ICMarketsSC-Live04 1.36 × 14 SaracenInc-Live 1.50 × 109 FXCL-Main2 1.50 × 2 RoboForex-ECN 1.66 × 79 ICMarketsSC-Live18 1.76 × 79 ICMarketsSC-Live25 1.86 × 192 Exness-Real9 1.89 × 226 еще 54...