Vladimir Sauer

Gold Fever

0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
1 / 10 USD
incremento desde 2025 78%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
167
Transacciones Rentables:
114 (68.26%)
Transacciones Irrentables:
53 (31.74%)
Mejor transacción:
119.56 EUR
Peor transacción:
-48.64 EUR
Beneficio Bruto:
858.32 EUR (13 902 pips)
Pérdidas Brutas:
-237.96 EUR (6 988 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (157.77 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
157.77 EUR (14)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
12.95%
Carga máxima del depósito:
13.83%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
11.74
Transacciones Largas:
65 (38.92%)
Transacciones Cortas:
102 (61.08%)
Factor de Beneficio:
3.61
Beneficio Esperado:
3.71 EUR
Beneficio medio:
7.53 EUR
Pérdidas medias:
-4.49 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-3.54 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-48.64 EUR (1)
Crecimiento al mes:
39.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.41 EUR
Máxima:
52.84 EUR (4.92%)
Reducción relativa:
De balance:
5.02% (48.64 EUR)
De fondos:
3.40% (28.22 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 86
GBPCAD 41
GBPNZD 15
GBPCHF 13
AUDNZD 6
GBPAUD 4
NZDCAD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 641
GBPCAD 44
GBPNZD 7
GBPCHF 18
AUDNZD 6
GBPAUD -12
NZDCAD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 4.1K
GBPCAD 1.7K
GBPNZD 639
GBPCHF 474
AUDNZD 459
GBPAUD -581
NZDCAD 207
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +119.56 EUR
Peor transacción: -49 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +157.77 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -3.54 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
Exness-Real3
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.53 × 32
ICMarketsSC-Live02
0.67 × 3
FusionMarkets-Demo
0.67 × 52
ICMarketsSC-Live14
0.74 × 68
ICMarketsSC-Live07
0.96 × 136
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
1.08 × 1689
Exness-Real17
1.19 × 206
RoboForex-ECN-2
1.25 × 706
VantageInternational-Demo
1.25 × 28
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
SaracenInc-Live
1.50 × 109
FXCL-Main2
1.50 × 2
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live18
1.76 × 79
ICMarketsSC-Live25
1.86 × 192
Exness-Real9
1.89 × 226
otros 54...
Gold Fever is an automated breakout trading system. Orders are placed at significant key positions where strong resistance and support zones are expected to be broken.


Addition of automated trading on currency pairs at night. Strategy for bouncing from support - resistance zone.


2025.12.24 04:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 23:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 04:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 03:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 16:10
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 15:10
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 18:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 16:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 02:37
Share of trading days is too low
2025.10.15 02:37
Share of days for 80% of trades is too low
