- 자본
- 축소
트레이드:
196
이익 거래:
134 (68.36%)
손실 거래:
62 (31.63%)
최고의 거래:
119.56 EUR
최악의 거래:
-48.64 EUR
총 수익:
959.88 EUR (16 138 pips)
총 손실:
-250.01 EUR (8 414 pips)
연속 최대 이익:
14 (157.77 EUR)
연속 최대 이익:
157.77 EUR (14)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
12.37%
최대 입금량:
13.83%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
13.43
롱(주식매수):
74 (37.76%)
숏(주식차입매도):
122 (62.24%)
수익 요인:
3.84
기대수익:
3.62 EUR
평균 이익:
7.16 EUR
평균 손실:
-4.03 EUR
연속 최대 손실:
5 (-3.54 EUR)
연속 최대 손실:
-48.64 EUR (1)
월별 성장률:
28.18%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.41 EUR
최대한의:
52.84 EUR (4.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.02% (48.64 EUR)
자본금별:
3.40% (28.22 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|GBPCAD
|46
|GBPNZD
|23
|GBPCHF
|17
|AUDNZD
|10
|GBPAUD
|4
|NZDCAD
|4
|AUDCAD
|2
|EURCHF
|1
|CHFJPY
|1
|EURAUD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|705
|GBPCAD
|49
|GBPNZD
|23
|GBPCHF
|32
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|-12
|NZDCAD
|13
|AUDCAD
|-1
|EURCHF
|0
|CHFJPY
|-2
|EURAUD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.4K
|GBPCAD
|1.2K
|GBPNZD
|1.7K
|GBPCHF
|710
|AUDNZD
|315
|GBPAUD
|-581
|NZDCAD
|448
|AUDCAD
|-108
|EURCHF
|-31
|CHFJPY
|-283
|EURAUD
|19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +119.56 EUR
최악의 거래: -49 EUR
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +157.77 EUR
연속 최대 손실: -3.54 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
Exness-Real3
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live02
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live27
|0.49 × 93
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|1.16 × 1796
|
ICMarketsSC-Live07
|1.16 × 259
|
ICMarketsSC-Live24
|1.26 × 425
|
Exness-Real17
|1.31 × 208
|
ICMarketsSC-Live14
|1.32 × 145
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
RoboForex-ECN-2
|1.39 × 751
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.58 × 240
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
ICMarketsSC-Live18
|1.76 × 79
|
ICMarketsSC-Live23
|1.81 × 181
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
Gold Fever is an automated breakout trading system. Orders are placed at significant key positions where strong resistance and support zones are expected to be broken.
Addition of automated trading on currency pairs at night. Strategy for bouncing from support - resistance zone.
