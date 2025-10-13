리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live32 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.12 × 17 ICMarketsSC-Live09 0.22 × 155 ICMarketsSC-Live11 0.26 × 109 Exness-Real3 0.30 × 10 ICMarketsSC-Live02 0.40 × 5 ICMarketsSC-Live27 0.49 × 93 FusionMarkets-Demo 0.76 × 71 FPMarkets-Live2 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 1.16 × 1796 ICMarketsSC-Live07 1.16 × 259 ICMarketsSC-Live24 1.26 × 425 Exness-Real17 1.31 × 208 ICMarketsSC-Live14 1.32 × 145 ICMarketsSC-Live04 1.36 × 14 RoboForex-ECN-2 1.39 × 751 SaracenInc-Live 1.50 × 109 ICMarketsSC-Live25 1.58 × 240 RoboForex-ECN 1.66 × 79 ICMarketsSC-Live18 1.76 × 79 ICMarketsSC-Live23 1.81 × 181 Exness-Real9 1.89 × 226 58 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오