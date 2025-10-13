시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Gold Fever
Vladimir Sauer

Gold Fever

Vladimir Sauer
0 리뷰
안정성
13
3 / 21K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 89%
ICMarketsSC-Live26
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
196
이익 거래:
134 (68.36%)
손실 거래:
62 (31.63%)
최고의 거래:
119.56 EUR
최악의 거래:
-48.64 EUR
총 수익:
959.88 EUR (16 138 pips)
총 손실:
-250.01 EUR (8 414 pips)
연속 최대 이익:
14 (157.77 EUR)
연속 최대 이익:
157.77 EUR (14)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
12.37%
최대 입금량:
13.83%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
13.43
롱(주식매수):
74 (37.76%)
숏(주식차입매도):
122 (62.24%)
수익 요인:
3.84
기대수익:
3.62 EUR
평균 이익:
7.16 EUR
평균 손실:
-4.03 EUR
연속 최대 손실:
5 (-3.54 EUR)
연속 최대 손실:
-48.64 EUR (1)
월별 성장률:
28.18%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.41 EUR
최대한의:
52.84 EUR (4.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.02% (48.64 EUR)
자본금별:
3.40% (28.22 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 87
GBPCAD 46
GBPNZD 23
GBPCHF 17
AUDNZD 10
GBPAUD 4
NZDCAD 4
AUDCAD 2
EURCHF 1
CHFJPY 1
EURAUD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 705
GBPCAD 49
GBPNZD 23
GBPCHF 32
AUDNZD 2
GBPAUD -12
NZDCAD 13
AUDCAD -1
EURCHF 0
CHFJPY -2
EURAUD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 4.4K
GBPCAD 1.2K
GBPNZD 1.7K
GBPCHF 710
AUDNZD 315
GBPAUD -581
NZDCAD 448
AUDCAD -108
EURCHF -31
CHFJPY -283
EURAUD 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +119.56 EUR
최악의 거래: -49 EUR
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +157.77 EUR
연속 최대 손실: -3.54 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
Exness-Real3
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live02
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.49 × 93
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
1.16 × 1796
ICMarketsSC-Live07
1.16 × 259
ICMarketsSC-Live24
1.26 × 425
Exness-Real17
1.31 × 208
ICMarketsSC-Live14
1.32 × 145
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
RoboForex-ECN-2
1.39 × 751
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.58 × 240
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live18
1.76 × 79
ICMarketsSC-Live23
1.81 × 181
Exness-Real9
1.89 × 226
58 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Gold Fever is an automated breakout trading system. Orders are placed at significant key positions where strong resistance and support zones are expected to be broken.


Addition of automated trading on currency pairs at night. Strategy for bouncing from support - resistance zone.


리뷰 없음
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 04:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 23:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 04:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 03:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 16:10
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 15:10
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 18:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 16:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Gold Fever
월별 30 USD
89%
3
21K
USD
1.5K
EUR
13
100%
196
68%
12%
3.83
3.62
EUR
5%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.